Izabrani finalisti nagradnog konkursa “Imam rešenje za pametniji grad”

Nagradni konkurs „IMAM REŠENJE za pametniji grad“, koji organizuje kompanija Belgrade Waterfront, ušao je u finalnu fazu. Na konkurs koji je pokrenut sa ciljem izbora, primene ili daljeg razvoja rešenja koja će modernizovati gradska okruženja i učiniti ih boljim i kvalitetnijim za život uz pomoć novih tehnologija, prijavilo se čak 172 pojedinca i tima. Za najbolje ideje predviđen je i nagradni fond koji za prvo mesto iznosi 5.000 evra, za drugo 3.000 evra, dok je za treće mesto obezbeđeno 2.000 evra.

„Prijavljeni takmičari su u ovom konkursu videli priliku da pomognu jednostavnijem svakodnevnom funkcionisanju u urbanim sredinama uz pomoć ekoloških izvora energije, poput uličnog osvetljenja sa solarnim napajanjem, teretane koja upotrebom obezbeđuje energiju za servisne sisteme, kao i mašine koja na principima termodinamike proizvodi čistu energiju“, ističe Marko Mudrinić , direktor i osnivač poslovno – tehnološkog medija Netokracija, stručnog medijskog partnera projekta.

Mudrinić dodaje i da su neke od ideja bile usmerene na unapređenje komunalnih problema uz pomoć pametnih aplikacija, dok su drugi takmičari aplikacijama želeli da olakšaju snalaženje u tržnim centrima. Među prijavljenim rešenjima bilo je i onih koje savremene tehnologije koriste za pomoć u vanrednim situacijama, kada postoji potreba za hitno zbrinjavanje ugroženih.

Za odabir 10 najboljih prijava bio je zadužen Centar za tehnološko preduzetništvo i inovacije ICT Hub , koji će u narednom periodu realizovati i mentorske radionice koje će pripremiti učesnike za prezentovanje ideja na finalnom događaju, pred stručnim žirijem.

Stručni žiri, koji će izabrati tri najbolja rešenja , čine eksperti iz oblasti startap tehnologije i razvoja poslovanja:

Toni Richard Crisolli – koordinator programa u „Friedrich Naumann“ Fondaciji, suosnivač Smart City Inicijative i organizator Smart City Festivala – vrsni poznavalac smart city tehnologije i njene primene u regionu; Peđa Predin – šef logistike i razvoja poslovanja norveške startap kompanije „Gelato“ gde je zadužen za globalnu ekspanziju poslovanja, a čije će iskustvo rada u kompaniji Microsoft omogućiti kritičko sagledavanje prezentovanih ideja; Igor Jović – direktor i osnivač kompanije CityExpert – uspešan preduzetnik koji je svoj startap izgradio od nule i upoznat je sa izazovima sa kojima se svaki startap suočava; Nemanja Stefanović – direktor i osnivač kompanija „Poslonaut“ i „HireApp“.

Finalni događaj zakazan je za utorak, 11. decembar kada će 10 odabranih finalista imati priliku da predstave svoje ideje i osvoje vredne nagrade, a kompanija Belgrade Waterfront obezbedila je i dodatni nagradni fond od 25. 000 evra za primenu ili dalji razvoj najboljih ideja.