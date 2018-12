AMC kanali ponovo u SBB ponudi

Kanali iz AMC grupe, u koju spada AMC, Minimax, CBS Reality, Jim Jam, Sundance i Extreme sports, od 14. decembra ponovo će se naći u ponudi SBB-a.

AMC kanali vraćaju se nakon dogovora koji je postignut sa kompanijom AMC Networks International – centralna i severna Evropa, vlasnikom ovih popularnih kanala.

U susret praznicima, korisnici će ponovo moći da uživaju u omiljenim, već potvrđenim filmovima svih žanrova i epoha, kao i vrhunskim originalnim serijama(AMC), nezavisnim i nagrađivanim igranim i dokumentarnim filmovima (Sundance), zabavnom sadržaju za decu svih uzrasta (Minimax, Jim Jam), ekstremnim sportovima (Extreme sports), kao i uzbudljivim dokumentarnim emisijama (CBS Reality).

SBB, kao deo regionalne United Grupe, nastaviće da širi svoju ponudu, ulaže u domaću produkciju i bira najbolje strane kanale i programe kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetan i atraktivan sadržaj.