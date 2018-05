FIFA Svetsko prvenstvo u Ultra HD rezoluciji!

Kompanija M7 Group, jedan od vodećih evropskih operatera plaćenih TV usluga, prenosiće mečeve FIFA Svetskog kupa uživo u UHD (Ultra High Definition) rezoluciji svim korisnicima platforme Canal Digitaal, u periodu od 14. juna do 15. jula ove godine. Ovome će prethoditi partnerstvo satelitskog operatera SES i holandskih javnih emitera, kompanija NPO i NOS.

Svetsko prvenstvo biće prenošeno u izvornom Ultra HD formatu svim korisnicima Canal Digitaal platforme čiji je vlasnik kompanija M7 Group, putem specijalizovanog kanala “NPO UHD” koji će biti emitovan isključivo u svrhu ovog događaja. Tokom čitavog trajanja Svetskog kupa, “NPO UHD” kanal biće emitovan putem specijalizovanog transpondera ASTRA satelita na poziciji 23,5 stepeni istočno, što predstavlja ključnu orbitalnu poziciju koju platforma Canal Digitaal upotrebljava za distribuciju svojih glavnih kanala.

UHD prenos Svetskog prvenstva prvi put su pokrenuli holandski javni emiteri NPO i NOS, koji su bili uporni u svom cilju da omoguće fudbalskim fanovima da iskuse unapređeno korisničko iskustvo. Kao inovativni lideri u ovoj sferi, emiteri NPO i NOS takođe posmatraju UHD prenos kao priliku da bolje upoznaju uslove za popularizaciju ove nove TV tehnologije u holandskim domovima.

Kako bi uživali u gledanju FIFA Svetskog prvenstva u UHD rezoluciji, dovoljno je da korisnici mreže Canal Digitaal svojim UHD TV setovima jednostavno dodaju odgovarajući CI+ modul sa pametnom karticom. S obzirom da gotovo svi UHD TV setovi sadrže ugrađen satelitski “tuner”, zaseban UHD prijemnik nije potreban. Za kodiranje, kompanija M7 Group koristiće najnoviju generaciju kodera koje će za ovaj prenos obezbeđivati kompanija Harmonic Inc.

Bil Vajdefeld (Bill Wijdeveld), potpredsednik sektora za poslovna unapređenja u kompaniji M7 Group izjavio je: „Veoma smo srećni što ćemo postati deo jednog jedinstvenog eksperimenta i veoma smo zadovoljni podrškom kompanija SES i Harmonic kako bi se omogućio visokokvalitetan UHD prenos putem Astra satelita na orbitalnoj poziciji 23,5 stepeni istočno.

Ovo je takođe i odlična prilika da pokažemo da satelit kao prenosnik UHD prenosa uživo poseduje kvalitet bez premca i uvereni smo da će korisnici naše platforme Canal Digitaal umeti da cene mogućnost da prate mečeve Svetskog prvenstva uz izvanredan kvalitet slike i zvuka.”

Ferdinand Kajser (Ferdinand Kayser), izvršni direktor kompanije SES Video, izjavio je: „Zahvaljujući kompaniji M7, fudbalski fanovi u Holandiji imaće priliku da prate svaki meč i navijaju za svoje omiljene igrače uz kristalno jasan kvalitet slike, a takođe smo i veoma ponosni što smo u mogućnosti da gledaocima omogućimo ovako impresivno iskustvo. Sportski događaji oduvek su bili odlični vesnici novih tehnologija, a ovaj UHD prenos FIFA Svetskog kupa savršeno ilustruje taj trend.“