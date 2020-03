Niš postaje GIGA grad, SBB besplatna digitalizacija se nastavlja!

Početkom marta ove godine SBB započinje besplatnu digitalizaciju Niša. Nakon Beograda, Novog Sada, Subotice, Gornjeg Milanovca i Kragujevca, i svi SBB korisnici u Nišu imaće digitalnu televiziju i internet brzina do čak 1Gbps, čime Niš postaje šesti GIGA grad u Srbiji.

Sve što je potrebno je da sačekate da vas kontaktira SBB i dogovorite se za datum kada će vam doneti digitalni prijemnik, a vaš televizor će dobiti digitalni kvalitet slike i čist zvuk, uz napredne mogućnosti koje ćete moći da odaberete.

Za sve to nije potrebno da potpisujete novi ugovor, snosite bilo kakav trošak ili pređete na nove pakete. Proces digitalizacije odvijaće se fazno, po delovima grada. Svakog korisnika pojedinačno kontaktiraće SBB tehnička podrška pre dolaska na kućnu adresu. SBB, prateći trendove vodećih svetskih provajdera, nastavlja digitalizaciju Srbije i realizaciju svog petogodišnjeg plana investiranja od čak 300 miliona evra.

Šta donosi besplatna digitalizacija?

Digitalnu televiziju na do tri uređaja u kući, visok kvalitet slike i zvuka i još veći broj kanala u HD rezoluciji, već u Start paketu. Već u Start paketu dobijate čak 32 kanala u HD rezoluciji (Nova S, Sport Klub, N1, Pikaboo, Vavoom, History, 24kitchen i mnogi drugi). Umesto 60 imaćete više od 120 najpopularnijih kanala, među kojima su i BBC World, Al Jazeera Balkans, Comedy Central, CineStar TV Comedy & Family, Grand 2.

Dobijate i TV vodič sa pregledom programa do tri dana unapred, kako nikad ne biste propustili svoj omiljeni TV program.

A za potpuni doživljaj digitalne televizije preporučujemo EON pakete. Prelaskom na EON pakete, koji u sebi sadrže televiziju, internet i telefoniju, možete da uživate u bogatijem sadržaju po ceni paketa koji trenutno koristite, narednih 12 meseci.