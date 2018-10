Nova sezona popularne serije “Zlatna groznica” ekskluzivno na Discovery kanalu

Na pomolu je novi početak serijala „Zlatna groznica“ – novi kopači, nova rivalstva i nova potražnja. Ove sezone, kopače ništa neće zaustaviti dok rizikuju sve u svojoj potrazi za američkim snom. Ali ko će biti najbolji? Deveta sezona „Zlatne groznice”, jedne od najpopularnijih emisija Discovery kanala, na programu je od utorka, 16. oktobra u 20h.

Ove godine, Rik Nes je odlučio da se potrudi i postane šef kopačima sa sopstvenim zahtevom. Sve je već video – radeći posao – nakon šest godina pod vođstvom kolege Parkera Šnabela. Rik je uložio svoju životnu ušteđevinu i doslovno sve stavio na kocku. Ali da li je spreman? Van sezone, Rik je većinu svog vremena provodio negujući svoju majku dok nije preminula. Kao rezultat toga, on je daleko iza svih u trci za sezonu kopanja zlata. Ali to nije njegova jedina bitka. Rik je regrutovao ekipu svojih drugara iz Viskonsina, koji iza sebe ostavljaju poslove, porodice i domove, kako bi okušali sreću da se obogate. Ali samo će vreme pokazati da li je predskazanje njegovog oca bilo istinito, da će se „vratiti kući praznih džepova i bez prijatelja.“ Ulozi ove godine ne mogu biti veći za Rika.

Dok kopač i rival, Tod Hofman nije tu, stvari nisu ništa lakše za dvadesettrogodišnjeg Parkera Šnabela. Kako nova sezona počinje, Parker se nalazi u ratu sa legendarnim kopačem iz Klondajka Tonijem Bitsom. Parkerov inicijalni plan bio je da se vrati na Tonijevu zemlju, najbogatiju na kojoj je ikada kopao, i dostavi više od 170 kilograma zlata vrednih 72 miliona dolara. Ali stvari su pošle naopako kada je pokušao da pregovara oko povlastica i morao da promeni mesto potražnje. Ovaj plan ne odgovara Toniju, koji može da izgubi milione, i on je odlučan u nameri da nauči mladog Parkera lekciju. Težak je početak za Parkera, pogotovo jer pored sebe nema Rika ili svoju dugogodišnju devojku Ešli.

U međuvremenu, legendarni kopač iz Klondajka Toni Bits ima velike planove za ovu godinu – da dovede dva prastara bagera i napravi odličan profit. Odlučan je u tome da niko, pogotovo ne Parker, neće stati na njegov put. Toni takođe razmišlja o budućnosti svog deteta i ove godine sve duplira uključujući bagere, baržu i zlato. Takođe se ne plaši ni dobrog izazova – i zakleo se da će dostići Parkerovih velikih zacrtanih 72 miliona. Jedno je sigurno, a to je da će on iskopati koliko god šljunka treba kako bi se postarao da pobedi svog mladog rivala.

Ovogodišnja sezona serijala „Zlatna groznica“ biće drugačija od svih do sada. Svake nedelje doprinos u zlatu će biti izjednačn, pomerajući granice kopača da dokažu ko je ipak na vrhu.