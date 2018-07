Novac, seks, droga, moć – serija “Power” se vraća na Pickbox

Peta sezona serije Moć, vrhunske krimi drame u produkciji repera Fifti Senta, možete da gledate na Pickboxu svakog ponedeljka, odmah nakon američke premijere. Zgodno je napomenuti da će Pickbox prikazivati i šestu sezonu koja uskoro kreće sa pretprodukcijom, a dostupne su i sve prethodne sezone ovog mega hita.

„Približavamo se kraju ovog putovanja i glavni likovi su nesigurniji nego što su ikada bili“, rekla je Kortni A Kemp, tvorac serije Moć.

Serija Moć (Power) je u Americi postigla veliki uspeh. Procenjuje se da je po epizodi uz seriju prosečno bilo više od 6,5 miliona gledalaca. Tolikoj gledanosti sigurno nije odmogla činjenica da je serija rađena prema životu Fifti Senta i premda on nije u glavnoj ulozi, mnoge situacije kroz koje prolazi glavni lik Duh (Omari Hardvik) preslikane su iz života kakvim je reper živeo ranije.

„Tokom pisanja scenarija i kreativnog dela smišljanja serije glumio sam Duha. Posle smo razgovarali o tome koliko bi to iziskivalo mog vremena i koliko bih stvari morao da se odreknem u životu. Tada sam rekao da će Omari ipak morati da glumi Duha“, rekao je Fifti Sent.

Duh je glavni lik koga prati status moćnog dilera sa izuzetnom uličnom inteligencijom. Poseduje veoma popularni noćni klub koji koristi kao paravan za poslove povezane s drogom, ali gledano spolja, Duh ima sređen život i porodicu.

Osim Duha (Omari Hardvik), istaknuti likovi su i Tomi (Džozef Sikora), Kanan (Fifti Sent), Dre (Rotimi Akinošo), Tarik (Majkl Rejni) i Anđela (Lela Loren).

Posebna klauzula za – seks

Pucnjava, droga, klubovi, zgodne žene, novac, dobra muzika i – seks, okosnica su ove serije. A za mnogo dobrog seksa u seriji zalagao se i Fifti Sent zahtevajući klauzulu u ugovoru za glumce koja kaže da niko ne sme da se protivi ako s vremena na vreme bude morao da učestvuje u nekoj sočnoj intimnoj sceni – a njih u ovoj seriji zaista ima u izobilju.

Serija Moć iznedrila je i neka TV lica koja su postala omiljena kod gledalaca, poput Omarija Hardvika koji ima svoje pozitivne i negativne strane, a gledaoci i fanovi serije poistovećuju se s njim jer ne krije svoje mane dok je, u duši, dobar čovek:

„Omari je toliko talentovan, da samo želite da ga gledate kako radi. Često savetuje celu ekipu i svojski se trudi oko ama baš svake scene“, rekao je Fifti Sent.

Nove epizode pete sezone ove adrenalinske serije gledajte svakog ponedeljka, od 2. jula, odmah nakon prikazivanja premijere u Americi – samo na Pickboxu.