Novi romantični filmovi + španska serija za Dan zaljubljenih stižu na Pickbox

Dan zaljubljenih se bliži, a na domaći striming servis Pickbox stiže mnogo novih romantičnih filmova. Od 11.2. na Pickbox stiže više od deset romantičnih komedija i ljubavnih priča, kao i jedna španska romantična mini-serija – Tajna u njenim očima (2016). Osim romantike, stižu i super filmovi poput tehno-trilera Krug (2017) sa Emom Votson i Tomom Henksom u glavnim ulogama. Bilo da ste sami ili sa svojom boljom polovinom, preporučujemo vam pregršt ljubavi u obliku super filmova i serija kojima možete da se zasladite ovog Dana zaljubljenih.

NOVI ROMANTIČNI FILMOVI

U slatkom romatičnom filmu Neznanac sa maskenbala (2018) Helen (Danika Makelar) na maskenbalu upoznaje predivnog zagonetnog muškarca (Damon Ranjon). Ona i njen prijatelj Henri (Kameron Metison) odluče da ga nađu – i tu avantura počinje!

Ljubav u Vermontu (2017) je romantični film u kom poznata spisateljica dobije amneziju zbog saobraćajne nesreće koju je doživela. Ona nađe spas u naručju lokalnog doktora u malom idiličnom gradiću u Vermontu.

Moja velika balkanska svadba (2012) je nemačka romantična komedija o zaljubljenom paru Hrvoju i Lisi. Kad Hrvojeva majka poželi tradicionalno venčanje u Hrvatskoj, stvari postaju urnebesne.

NOVI SUPER FILMOVI

Krug (2017) je napeti tehno-triler sa Emom Votson i Tomom Henksom u glavnim ulogama. Me (Ema Votson) dobije posao iz snova u moćnoj kompaniji po imenu Krug. Ali ubrzo sazna agendu koja će imati uticaj na čitavo čovečanstvo.

Brus Vilis, Džejson Momoa i Džon Gudman oduševiće vas u krimi komediji Bilo jednom u Venisu (2017). U filmu pratimo dogodovštine privatnog losanđeleskog detektiva Stiva Forda (Brus Vilis) koji pokušava da nađe bandu koja mu je ukrala psa.

Američka komedija Ženski mozak (2017) zasniva se na istoimenoj knjizi naučnice i neuropsihijatra Luan Brajzendajn. U glavnoj ulozi je Sofija Vergara, a film se na dovitljiv način bavi ženskim mozgom.

Muzika tišine (2017) je italijanski biografski film zasnovan na istoimenom romanu koji je napisao jedan od najpoznatijih tenora na svetu – Andrea Bočeli. Andrea se takođe pojavljuje u filmu kao narator, a popularni glumac Antonio Banderas ima ulogu maestra.

+ ŠPANSKA ROMANTIČNA MINI-SERIJA

Tajna u njenim očima je španska romantična mini-serija zasnovana na romanu španske spisateljice Nives Herero. Serija od 4 epizode koje traju po 80 minuta govori o ljubavnoj priči između Frankovog pašenoga Ramona Serana Sunjera, ministra spoljnih poslova i jednog od najjačih ljudi u Frankovoj vladi i Lanzol, markize koja ima sve – lepotu, bogatstvo i status. Njihova ljubavna priča započinje u posleratnoj Španiji i postaje skandal u određenim društvenim krugovima. Raskošno, skandalozno i ljubavno!