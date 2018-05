SBB širi svoju mrežu prodajnih mesta u Novom Sadu, 14. maja otvorena su vrata novog prodajnog mesta u TC Merkator, Ulica Bulevar oslobođenja 102.

Svi postojeći i novi korisnici mogu da nas posete radnim danima i vikendom od 9 do 22h, a na novoj lokaciji moći će brzo i jednostavno da se upoznaju sa našim uslugama, izmire svoje obaveze, ili da se informišu o novim ponudama i akcijama.