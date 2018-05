Otpočela besplatna digitalizacija TV signala u Beogradu

Projekat besplatne digitalizacije TV signala, koji je kompanija SBB otpočela za sve svoje korisnike u Beogradu, prvi je korak u realizaciji najavljenog petogodišnjeg plana investiranja u Srbiji od293 miliona evra. Prateći trendove vodećih svetskih provajdera, ovim projektom kompanija nastavlja da ulaže u digitalnu infrastrukturu u Srbiji.

„Nova investicija će značajno povećati dostupnost visoko kvalitetnih digitalnih usluga koje pružamo našim korisnicima. Projektom potpunog prelaska sa analognog na digitalni TV signal, koji će trajati narednih godinu i po dana, korisnici SBB-a u Beogradu će bez dodatnih troškova ili potpisivanja novog ugovora uživati u svim pogodnostima digitalne televizije“, rekao je Aleksandar Seratlić, direktor SBB-a i dodao „Savremene telekomunikacije od velike su važnosti za razvoj zemlje i ponosni smo što nastavljamo da ulažemo u digitalnu infrastrukturu koja je od ogromnog značaja za Srbiju i njene građane. SBB kablovska mreža uveliko je spremna za sve servise koji nas očekuju u budućnosti. Uvek ćemo nastojati da ih prvi uvodimo na srpsko tržište, kako bi naši korisnici uvek prvi imali priliku da uživaju u inovacijama u gledanju televize, velikim brzinama na celoj mreži i modernoj telefoniji.“

Pored vrhunskog kvaliteta slike i zvuka, prelaskom na digitalni signal korisnici dobijaju još veći izbor TV sadržaja. Umesto 60 imaće više od 100 najpopularnijih kanala već u startnom paketu, među kojima su i BBC World, Rai Uno, Rai Due, RTL, Comedy Central, Prva World, kao i čak 16 kanala u HD rezoluciji (TOP, SK, N1, Pikaboo, Vavoom, History, 24kitchen…). Na raspolaganju će im biti i TV vodič sa pregledom programa do tri dana unapred, kao i mogućnost da svoje omiljene TV kanale rasporede na način koji njima odgovara.

Proces digitalizacije Beograda odvijaće se fazno, po delovima grada. Svakog korisnika pojedinačno kontaktiraće SBB tehnička podrška pre dolaska na kućnu adresu. Završetkom procesa digitalizacije Beograd će biti drugi grad u Srbiji, nakon Novog Sada, u kojem je SBB u potpunosti digitalizovao svoje korisnike.