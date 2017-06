Partnerstvo kompanije Discovery i italijanskog operatera TIM

Kompanija Discovery Communications i kompanija TIM, rukovođene željom da približe Igre većem broju ljudi na još više uređaja, najavile su partnerstvo. Partnerstvo podrazumeva da će korisnici italijanskog operatera dobiti ekskluzivan pristup i među prvima pogledati najzanimljivije priče sa Olimpijskih igara.

Ovo je prvo od niza planiranih Olimpijskih partnerstava koja podrazumevaju da će ekskluzivan i jednistven sadržaj biti dostupan mobilnim operaterima.

Žan-Bri Peret (Jean-Briac Perrette), predsednik i direktor kompanije Discovery Networks International, je izjavio: „Naše partnerstvo sa najvećim operaterom u Italiji omogućiće nam da milionima ljudi pružimo jedinstveno iskustvo praćenja Olimpijskih igara. Ovo partnerstvo vidimo kao veliku pobedu fanova koji žele da prate ekskluzivan sadržaj Igara kada god i gde god požele.”

Status „Zvaničnog mobilnog emitera” kompaniji TIM će pružiti ekskluzivnu mogućnost kobrendiranja Olimpijskim krugovima, i mogućnost da svojim korisnicima ponudi pristup specijalnom kanalu koji će biti brendiran od strane kompanije TIM, a vesti i najvažnije informacije vezane za Igre emitovati 24 sata u nedelji. Ovo će fanovima omogućiti da prate svoje nacionalne sportske zvezde u svakom trenutku, gde god da se nalaze.

Prvi ugovor ove vrste predstavlja važan korak za kompaniju Discovery, koja želi da omogući fanovima vrhunsko iskustvo praćenja Igara, pružajući im nove, prilagođene i lokalno relevantne sadržaje na svim uređajima.

Ovaj sporazum omogućava italijanskom operateru da svoj brend poveže sa Olimpijskim pokretom u periodu od 2018. do 2020. godine – počevši od Olimpijskih igara u Pjongčangu koje se održavaju u februaru, sa namerom da svim svojim korisnicima pruži najnovije informacije i vesti o nacionalnim Olimpijskim herojima.

Korisnici kompanije TIM imaće i pristup Eurosport Player servisu, uključujući i prenose FINA Svetskog šampionata u plivanju, IAAF Svetkog šampionata u Atletici, Gren slem teniskih turnira (French Open, US Open, Australian Open), sva ti biciklistička Gren tura (Điro d’Italija, Tur de Frans, Vuelta u Španiji) i sezone zimskih sportova – kada će fanovi moći da uživaju u multidimenzionalnom i sveobuhvatnom sportskom iskustvu, pored svake sekunde Olimpijskih igara sa eksluzivnim VR i AR sadržajima i preko 30 dodatnih fidova, stvarajući tako dodatno mesto za posmatranje ovih sportskih događaja iz svih uglova.