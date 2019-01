Premijera misteriozne serije s Patrikom Dempsijem

Istina o slučaju Harija Kebera (The Truth About the Harry Quebert Affair) je nova američka misteriozna mini-serija koja na Pickboxu premijerno kreće 19. januara. Ova misteriozna serija od 10 epizoda može se pohvaliti poznatim licima u glavnim ulogama – Patrik Dempsi (Uvod u anatomiju) kao Hari Keber, te Ben Šnecer, Dejmon Vejens Džunior i Virdžinija Medsen.

Nova serija Patrika Dempsija

Dve godine po odlasku iz popularne medicinske serije Uvod u anatomiju (Grey’s Anatomy), „Mekdrimi“, odnosno privlačni glumac Patrik Dempsi, vraća se u svet serija. Njegov povratak obeležava serija koja je vizuelno, dramaturški i žanrovski potpuno drugačija od onoga na šta smo navikli. Zbog toga nas živo zanima da vidimo kako će se Patrik snaći u nečemu potpuno drugačijem!

Odlična glumačka postava

Uz Patrika Dempsija, glumačku postavu čine briljantni mladi glumci. Ističe se šarmantni Ben Šnecer kao mladi pisac Markus Goldman iz čije perspektive pratimo radnju. Markus je na Harijevoj strani i pokušava da mu pomogne. Tu su još i Dejmon Vejens Džunior (New Girl, Happy Endings) kao Peri Gahalovud i popularna glumica Virdžinija Medsen (Candyman, Red Riding Hood) kao Tamara Kvin.

Zasnovana je na popularnoj knjizi

Serija je zasnovana na popularnom misterioznom romanu istog imena švajcarskog pisca Džoela Dikera. Roman je objavljen 2014. godine, pa je na originalnom francuskom jeziku, prodat u više od milion primeraka – pobedivši tako „50 nijansi sive“ i postavši bestseler u zemljama francuskog govornog područja. Pošto je preveden na 32 jezika, roman Istina o slučaju Harija Kebera prodat je u više od tri miliona primeraka.

Misteriozna priča

U napetoj seriji pratimo mladog pisca Markusa Goldmana (Ben Šnecer) koji odlazi u posetu popularnom piscu i ikoni mlade generacije Hariju Keberu (Patrik Dempsi) po inspiraciju za pisanje. Ali misterija nastaje kada Markus neočekivano sazna da je Hari optužen za ubistvo 15-godišnje Nole Kelergan, koja je nestala 33 godine ranije.

Skandalozni preokreti

S Nolinim telom, pronađena je i Keberova najpopularnija knjiga, ljubavna priča po imenu Poreklo zla (The Origin of Evil). Postavlja se pitanje jesu li Nola i Keber bili u vezi, i ako jesu, postaje li zbog toga Keber jedan od glavnih osumnjičenih? Izazovna i napeta mračna priča sa skandaloznim preokretima uvući će vas u misteriozan Harijev svet i držaće vas u napetosti iz epizode u epizodu.