Od 24.5. izvršena je promena u rasporedu kanala, na pozicijama od 14 do 29.

Nova lista ima sledeći raspored:

14 Prva World

15 Prva Kick

17 RTS HD

18 RTS 2

19 RTS 3

20 RTV 1

21 RTV 2

22 Pink 2

23 Pink 3 Info

24 Studio B

25 Naša TV

26 BK TV

27 Srpska Naučna Televizija

28 TV K::CN 1

29 Palma Plus