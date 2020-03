Rad od kuće i fleksibilan rad: budućnost poslovanja

Živimo u umreženom svetu slobodnih izbora i mogućnosti. Kada on funkcioniše kako treba, naše opcije su neograničene. Sa pravom (bezbednom) tehnologijom možemo raditi odakle god. Video konferencije, čet uživo, društvene mreže i dobri stari i-mejl omogućavaju nam da budemo u toku sa članom tima koji radi od kuće ili da podelimo izveštaje sa partnerom u drugoj vremenskoj zoni.

Kada smo suočeni sa krizom, kao što je ova koju trenutno doživljavamo, rad na daljinu je neophodan. Kada su lokalne vlasti u Italiji i pojedinim delovima Kine rešile da uvedu karantin kako bi sprečili širenje COVID-19 (korona virusa) i mnogi poslodavci širom sveta su takođe zatvorili svoje kancelarije i tražili od svojih zaposlenih da rade od kuće. Nisu želeli da rizikuju i bili su spremni. Ukoliko vaša kompanija već ima bezbedan pristup privatnoj virtuelnoj mreži (VPN) i napredni pristup fleksibilnom radu, nema razloga za brigu.

Rad na daljinu je više od trenda. Univerzitet Stanford otkrio je da su zaposleni koji su radili na daljinu bili za 13% produktivniji od kolega koji su radili iz kancelarije. A fleksibilni rad, kada imate izbor između rada iz kancelarije ili sa nekog drugog mesta, postaje sve popularniji i u velikoj meri utiče na produktivnost.

Organizacija Work Foundation procenjuje da će do 2020. 70% organizacija usvojiti rad na daljinu. Kada je HSBC mreža istraživača nedavno anketirala svoje zaposlene, ustanovila je da je u 89% situacija fleksiban rad bio ključ za obavljanje više posla. Anketa Global Shapers Survey, podržana od strane Svetskog ekonomskog foruma, otkrila je da je skoro svaki treći zaposleni mlađi od 30 godina odabrao ravnotežu između poslovnog i privatnog života kao najbitniji kriterijum kada je razmatrao neku poziciju.

Ipak, mnoge kompanije čije je poslovanje zasnovano na radu iz kancelarije još uvek ne mogu ili ne nude mnogo izbora za rad od kuće. U jeku aktuelne krize, anketa koju je sprovela kompanija Global Web Index među ispitanicima iz Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država pokazala je da je samo 10% njih podsticano da rade kod kuće.

Fleksibilan rad više nije anomalija, već posao kao i obično. Ako ga ne praktikujete, to može značiti da ćete biti u problemu kada se dogodi nešto što je van vaše kontrole – bićete daleko iza konkurenata čiji zaposleni već rade na daljinu.

Ako ste vlasnik preduzeća ili IT lider, verovatno se pitate šta fleksibilan i rad na daljinu znače za sajber bezbednost. Od malvera i ransomwarea do decentralizacije kontrole vaših IT mreža, moraćete da uradite neke stvari kako biste zaštitili svoje poslovanje. Takođe ćete morati da uvedete pravu opremu, organizujete obuku za zaposlene i pružite im smernice kako biste bili sigurni da ljudi koji rade na daljinu to rade bezbedno.

· Stručnjaci kompanije Kaspersky navode nekoliko saveta za bezbedan rad na daljinu:

· Obezbedite VPN kako bi se osoblje bezbedno povezalo na korporativnu mrežu

· Svi korporativni uređaji – uključujući mobilne telefone i laptopove – bi trebalo da budu zaštićeni odgovarajućim bezbednosnim softverom, uključujući mobilne uređaje (npr. omogućavanje brisanja podataka sa uređaja koji su izgubljeni ili ukradeni, razdvajanje ličnih i poslovnih podataka i ograničavanje aplikacija koje se mogu instalirati)

· Uvek implementirajte najnovija ažuriranja operativnih sistema i aplikacija

· Ograničite pravo pristupa ljudima koji se povezuju na korporativnu mrežu

· Postarajte se da je osoblje svesno opasnosti reagovanja na neželjene poruke