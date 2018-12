SBB dobitnik SAM nagrade za EON platformu, najveću inovaciju u regionu

Nagrada „Iskorak godine“, koju tradicionalno dodeljuje Srpska asocijacija menadžera, za 2018. godinu pripala je kompaniji SBB za lansiranje jedinstvene tehnološke inovacije u regionu – EON set top boksa. EON je na tržište doneo potpuno novu eru televizije u vidu integrisane platforme koja spaja televizijske sadržaje sa android TV digitalnim servisima i aplikacijama, pretvarajući svaki TV u Smart TV.

Zahvaljujući ovom konceptu, korisnici na svom televizoru mogu da gledaju kanale iz SBB ponude, koriste sve EON napredne funkcionalnosti i android servise kao što su You Tube, Google Play Music, sa Google Play Games skidaju i igraju igrice, ali i koriste na hiljade drugih aplikacija iz Google Play Stora.

„Nakon CSI nagrade u kategoriji za najbolju TV platformu, koju su dobili naši inženjeri i tehnološki eksperti iz United Clouda i Red Dot nagrade za inovativni dizajn daljinskog upravljača, sa velikim zadovoljstvom, u ime SBB tima, zahvaljujem se na „iskoraku godine.“ Ovo je veliko priznanje za dosadašnji rad svih nas u SBB-u i United Grupi, ali i motivacija da nastavimo da uvodimo inovacije na naše tržište,“ rekao je generalni direktor SBB-a Aleksandar Seratlić nakon dodeljivanja ove nagrade, i dodao: „Naši korisnici su odlično prihvatili EON smart boks, što potvrđuje i ogromna potražnja za boksevima, bez kojih smo čak u dva navrata ostali i naručivali nove kontigente,“dodao je Seratlić.

Nagrada „Iskorak godine“ dodeljuje se samo kada se ostvari poslovni poduhvat koji predstavlja iskorak u odnosu na standardne načine poslovanja, uključujući izuzetnu inovativnost i specijalni preduzetnički poduhvat.

Viziju SBB-a i United Grupe sprovelo je u delo 70 softverskih inženjera i tehnoloških eksperata iz celog regiona unutar United Clouda, regionalnog istraživačko razvojnog centra United Grupe. Uz EON smart boks, inženjeri United Cloud-a osmislili su i novi daljinski upravljač sa bluetooth-om i glasovnom pretragom. Korisnici mogu da upere daljinski bilo gde i promene kanal ili jednostavno glasovnim komandama pretražuju sadržaj koji žele da gledaju.

Nakon postavljanja HD kao standarda, SBB je sa EON-om prvi u zemlji doneo 4k rezoluciju – najmoderniju i najkvalitetniju tehnologiju praćenja TV prenosa koja pruža četiri puta više od standardne HD tehnologije. EON pruža isto iskustvo na svim uređajima, što znači da će korisnici moći da započnu gledanje filma iz Video kluba npr. na telefonu, a nastave na televizoru.