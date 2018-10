SBB predstavio EON smart boks – novu eru televizije

SBB i United Grupa danas su predstavili EON, prvi smart boks u regionu koji spaja televizijske sadržaje sa android TV digitalnim servisima i aplikacijama, čime svaki TV postaje Smart TV.

Korisnici će na svom televizoru moći da gledaju kanale iz SBB ponude, koriste sve EON napredne funkcionalnosti, kao i sve android TV servise: You Tube, Google Play Music, Google Play Movies & TV, na Google Play Games skidaju i igraju igrice, kao i da koriste na hiljade drugih aplikacija iz Google Play Stora.

“EON je najveća tehnološka inovacija u regionu koja donosi potpuno novo iskustvo gledanja televizije. Danas je naša EON platforma dobila ključni proizvod – EON smart boks. EON pruža isto iskustvo na svim uređajima, što znači da su televizori, računari, telefoni i tableti međusobno sinhronizovani, tako da će, na primer, korisnici moći da započnu gledanje filma iz Video kluba na telefonu, a nastave na televizoru,” rekao je generalni direktor SBB-a Aleksandar Seratlić i naglasio da će EON biti dostupan svima u Srbiji, bilo da su na SBB mreži ili van nje.

Uz EON smart boks dolazi i novi daljinski upravljač sa bluetooth-om i glasovnom pretragom, koji značajno olakšava pretragu sadržaja. Korisnici će moći da upere daljinski bilo gde i promene kanal ili da jednostavno glasovnim komanadama pretražuju sadržaj koji žele da gledaju.

„Viziju United Grupe sprovelo je u delo 70 ljudi, pretežno softverskih inženjera i tehnoloških eksperata iz celog regiona. Ponosan sam na njih jer smo kreirali proizvod koji nemaju ni mnogo veće kompanije. Tim United Clouda osvojio je CSI nagradu u kategoriji za najbolju TV platformu i servis za mobilne uređaje, a daljinski upravljač je osvojio prestižnu Red Dot nagradu za inovativni dizajn,“ izjavio je Goran Obradović, direktor United Cloud-a.

Od sada će svi kanali na EON platformi imati opciju 7 dana gledanja unazad. Video klub će biti još bogatiji sa preko 12 500 naslova domaćih i stranih filmova i serija i rašće konstantno. Nakon postavljanja HD kao standarda, SBB ide korak dalje i donosi prvi u zemlji kanal u 4K rezoluciji – SK 4K, na kojem će već u oktobru moći da se prate prvi prenosi: 21.10. Formula 1 Usa Grand Pri i 28.10. utakmica La Lige Barcelona – Real Madrid. Sve nove funkcionalnosti, veći izbor naslova i kanala i još veće brzine interneta, biće deo novih EON paketa, koji su dostupni već od 18. oktobra.

EON, kao i buduće servise, United Grupa i SBB nastaviće da grade zahvaljujući regionalnoj GIGA mreži, najvećoj mreži najnovije generacije u našem regionu.