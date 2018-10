Serija “Druga strana fudbala” na Pickbox servisu

“Fudbal je jednostavna igra, 22 čoveka trče za loptom 90 minuta, a na kraju uvek pobede Nemci”, čuvena je izjava engleske fudbalske legende Garija Linekera iz 1990. godine.

Svi ipak znamo da nije baš tako jednostavno. Postoji i ona druga strana fudbala, izvan terena, golova, slave, treninga…

Ona strana igre koja se tiče korupcije, nameštanja utakmica, kupoprodaje igrača, kladionica, lokalnih političara i mafije. Tu stranu gledaćemo u španskoj seriji Druga strana fudbala (Todo por el juego) režisera Danijela Kalparsora i scenariste Eduarda Sacerija. Ova napeta drama snimljena je prema romanu Fudbal nije takav koji su napisali predsednik Španskog fudbalskog saveza i španske La Lige Havijer Tebas i Pedro Torens Otina, a zasniva se na istinitim situacijama koje je Tebas i sam doživeo.

Fokus priče je na Drugoj španskoj ligi koja je prepuna spletki, pa je za nju povećano interesovanje svetske mafije. U središtu pažnje je Marijano Hidalgo (glumi ga španski glumac Roberto Enrikez), perspektivni preduzetnik i navijač Deportivo Leonesa, španskog drugoligaša koji tone zbog lošeg upravljanja predsednika kluba Fernanda Saldane (Pedro Kazablank).

„Nisam pročitao roman sve dok nisam ušao u ovaj projekat, iako su mi ga hvalili. Najpre me je osvojilo to što je reč o seriji u kojoj je okosnica fudbal jer sam se uvek pitao čega to ima u tom sportu da podstiče takvo ponašanje ljudi. Nedavno sam pročitao studiju koju su sproveli na portugalskom univerzitetu u Koimbri koja je otprilike dokazala da je strast koju osećaju fudbalski fanatici slična osećanjima zaljubljene osobe. Kad navijači slave gol ili neki potez, naučnici su primetili da se uključuju te iste emocije. Fudbal sublimira mnoge frustracije, dovodi telo u stanje u kom se luče endorfini i zaista si kao zaljubljen“, rekao je glavni glumac i objasnio da serija daje široki pogled na sve sfere fudbala, navijače, upravu kluba, trenere, političare, novinare, trgovce nekretninama, kladionice, mafiju.

„Na primer, ovde u Španiji su tokom snimanja serije u Drugoj ligi otkrili slučajeve korupcije. Ova serija bavi se tematikom koja nam omogućuje da govorimo o sportu u kom ima najplemenitijih i najodvratnijih stvari. Priča nije ispričana sa gledišta velikog kluba kao što su veliki Madrid ili Barselona ovde u Španiji, već govori o drugoligaškom klubu koji se zove Deportivo Leones i koji ulazi u Prvu ligu u gradu koji je prilično nebitan u celoj provinciji. To daje univerzalnost priči jer to može da bude bilo koji grad i bilo koji klub“, izjavio je Enrikez.

Kakve sve tajne i intrige krije najpopularniji sport na svetu i kakve sve niske strasti mogu da kvare ovu igru pogledajte u svih osam epizoda odmah na Pickboxu.