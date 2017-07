SES Video i Telekom Srbija emituju sadržaj Radio Televizije Srbije

Kompanija SES danas je najavila da će, zajedno sa svojim dugogodišnjim partnerom, kompanijom Telekom Srbija, širom Evrope emitovati sadržaj šest TV kanala i jedne radio stanice javnog servisa Srbije.

Šest RTS kanala, RTS Satelit, RTS Život, RTS Drama, RTS Kolo, RTS Trezor, RTS Muzika, kao i jedna radio stanica, Radio Beograd, biće emitovani ka kablovskim mrežama u Evropi i biće dostupni za nekoliko miliona Srba u dijaspori preko specijalne pametne kartice koju će oni moći da integrišu u svoj set-top boks.

Telekom Srbija, srpska telekomunikaciona kompanija sa sedištem u Beogradu, obezbediće sve usluge na zemlji, uključujući komunikacijsku vezu sa satelitom, kodiranje i skremblovanje, i oslanjaće se na kapacitete kompanije SES na jednom od njenih ASTRA satelita pozicioniranog na 5 stepeni istočno.

„Godinama unazad sarađujemo na brojnim projektima sa našim partnerom, kompanijom Telekom Srbija, a ova nova saradnja neće samo učvrstiti naš položaj na tržištu već će ojačati našu dugoročnu saradnju”, izjavio je Martin Ornass-Kubacki, potpredsednik i glavni regionalni direktor kompanije SES Video za region Centralne Istočne Evrope, nove poslovne jedinice kompanije SES. „Takođe smo veoma zadovoljni što je RTS izabrao baš naš ASTRA satelit za distribuciju kanala ka srpskim gledaocima širom Evrope”.

„Zadovoljstvo nam je što sarađujemo sa RTS-om. Kvalitet i profesionalnost kompanije SES, kao i naše dugo partnerstvo, bili su od ključnog značaja za sklapanje ovog ugovora, i veoma smo srećni što ćemo, zajedno sa kompanijom SES, moći na najbolji mogući način da ispunimo sve zahteve RTS-a”, izjavio je Milutin Nikolić, direktor u sektoru veleprodaje u kompaniji Telekom Srbija.