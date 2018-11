Telekom Srbija i SES omogućili paket novih satelitskih DTH TV kanala za područje Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Kompanija Telekom Srbija će gledaocima iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore obezbediti pristup najnovijem sadržaju koji će se emitovati sa ključne orbitalne pozicije od 23,5 stepeni istočno kompanije SES. Kompanija SES je danas objavila da je sa kompanijom Telekom Srbija, najvećim telekomunikacionim operaterom u Srbiji, potpisala višegodišnji ugovor koji podrazumeva uslugu više transpondera Astra satelita u svrhu pokretanja najnovije DTH (Direct-to-Home) platforme kompanije Telekom Srbija, čije će emitovanje u sve tri zemlje početi istovremeno, sredinom decembra.

Telekom Srbija će uz pomoć nove DTH platforme emitovati više od 150 kanala, od kojih će i do 30 biti emitovano u HD formatu. Svi javni TV kanali u Srbiji takođe će biti dostupni putem ove platforme, što će gledaocima omogućiti kompletan izbor sadržaja dostupnog na tržištu. Dodatni kanali biće dostupni u “Free-to-Air” ponudi.

Gledaoci će imati koristi od novih tehnoloških poboljšanja i u svojim domovima. Kompanija Telekom Srbija za ovu uslugu odabrala je „set-top box” prijemnike sa integrisanim sistemom za dekodiranje signala, a za sve one koji ne poseduju prijemnu opremu, ova platforma će biti dostupna uz korišćenje male satelitske antene, veličine 60 cm.

Telekom Srbija, dugogodišnji partner kompanije SES još od 2011. godine, prebacila je čitav paket kanala na SES satelite na pozicijama od 23,5 stepeni istočno ranije ove godine, time obezbeđujući da sadržaj dosegne do najvećeg mogućeg broja gledalaca. Sa te pozicije, kompanija SES pruža uslugu za gotovo 2,9 miliona domova sa DTH platformom u Evropi.

„Veoma smo zadovoljni što zajedno sa kompanijom SES pokrećemo DTH platformu od ovako velikog značaja”, izjavila je Marijana Vukašinović, šef službe za upravljanje sadržajima u kompaniji Telekom Srbija.

„Zemlje bivše Jugoslavije predstavljaju tržište dinamičnog rasta i one su u prethodnih nekoliko godina činile fokus kompanije SES. Veoma smo zadovoljni što smo u prilici da na ovaj način ojačamo naše partnerstvo sa kompanijom Telekom Srbija”, izjavio je Martin Ornass-Kubacki, potpredsednik sektora prodaje za područje centralne i istočne Evrope u kompaniji SES Video. “Naša orbitalna pozicija od 23,5 stepeni istočno je najbrže rastuća orbitalna pozicija na teritoriji centralne i istočne Evrope, kao i na teritoriji zemalja Beneluksa, i samim tim predstavlja poziciju sa koje mnoštvo operatera širom Evrope emituje svoj sadržaj”.