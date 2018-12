Uz Pickbox Nova Godina uz maestralne filmove

Provedite vreme oko Nove godine uz Pickbox i gledajte najbolje od najboljih filmova svih vremena.

Za vas smo izdvojili neke od legendarnih filmskih ostvarenja koje možete da pogledate na Pickboxu i da ulepšate sebi praznično vreme:

Shawshank Redemption (Bekstvo iz Šošenka)

Bekstvo iz Šošenka je najbolje ocenjen film ikada na imdb stranici, dok je malo iza njega film Kum. Ova zatvorska drama režisera i scenariste Frenka Darabonta iz 1994. sa Timom Robinsom i Morganom Frimanom u glavnim ulogama jedno je od najboljih filmskih ostvarenja svih vremena, godine 1994. bio je nominovan za sedam Oskara, ali je nažalost ostao u senci pobednika te godine – filma Forest Gamp, i nije osvojio nijednu nagradu.

Priča se vrti oko zatvorskog života Endija Dufrena nakon što je osuđen za ubstvo supruge i njenog ljubavnika.

The Name of the Rose (Ime ruže)

Snimljen po istoimenom romanu Umberta Eka iz 1980. godine sa Šonom Konerijem u glavnoj ulozi. Radnja je smeštena u srednji vek u vreme mračnog razdoblja crkve, a Koneri tumači franjevca koji sa svojim učenikom (Kristijan Slejter) dolazi u benediktinsku opatiju na severu Italije, gde će se raspravljati o budućnosti Katoličke crkve u kojoj tada postoji nekoliko različitih, međusobno suprostavljenih struja.

A Bronx Tale (Priča iz Bronksa)

Režiserski debi Roberta De Nira iz 1993. godine nakon kog De Niro nije režirao punih trinaest godina. Priča je smeštena u Njujork 1960. godine, a zaplet počinje kada mali Kalođero (Frensis Kapra) na ulici postane svedok ubistva koje je izvršio lokalni mafijaš Soni (Čez Palminteri).



The Quiet American (Tihi Amerikanac)

Film iz 2001. godine snimljen prema romanu britanskog književnika Grejema Grina o ljubavnom trouglu u kom su se našli mladi naivni Amerikanc, cinični stari Britanac i mlada Vijetnamka tokom Prvog indokineskog rata 1952. godine.

Na Pickboxu pogledajte i druge naslove kao što su Bolničarka Beti, Mladi Adam, Lovci na misli, Vođa čopora, kao i ponudu najlepših božićnih filmova.