Kandida Hofer nagrađena za izuzetan doprinos fotografiji na Sony World Photography Awards 2018

Svetska organizacija za fotografiju objavila je da je proslavljena savremena umetnica Kandida Hofer dobitnica prestižne Nagrade za izuzetan doprinos fotografiji na Sony World Photography Awards 2018.

Umetnici će priznanje biti uručeno na ceremoniji u Londonu 19. aprila 2018. godine, dok će radovi po njenom izboru biti predstavljeni u okviru izložbe Sony World Photography Awards 2018 u galerijskom prostoru Somerset House u Londonu od 20. aprila do 6. maja. Na izložbi će se naći tri najznačajnija dela Kandide Hofer – „Muzej Luvr u Parizu XXI“ (2005), „Muzej Ermitaž u Sankt Peterburgu VIII” (2014) i „Biblioteka Triniti koledža u Dablinu I” (2004) – koja će biti pozajmljena iz galerije lepih umetnosti Ben Braun u Londonu.

„Osećam se veoma počastvovano. Nadam se da će оvо doprineti daljem razbijanju barijera između fotografije i umetnosti u percepciji javnosti”, rekla je Kandida Hofer o nagradi i predstojećoj izložbi.

Nemačka umetnica Kandida Hofer jedna je od vodećih svetskih savremenih fotografa. Poznata je po preciznoj metodologiji i tehnici, a njen međunarodno priznat rad često poprima oblik fotografije velikog formata u boji. Njeni moćni portreti velikih, praznih enterijera deo su najvećih zbirki širom sveta i izloženi su u vodećim međunarodnim muzejima.

Prethodni dobitnici nagrade za izuzetan doprinos fotografiji su Mari Elen Mark, Iv Arnold, Brus Dejvidson, Eliot Ervit i Martin Par.

Radovi Kandide Hofer naći će se među više od 600 inspirativnih fotografija koje su pristigle na Sony World Photography Awards 2018, jedno od vodećih svetskih takmičenja u oblasti fotografije. Majk Trou, bivši urednik fotografije britanskog izdanja časopisa Vogue, zadužen je za izbor fotografija koje će biti prikazane na izložbi. Pokrivajući širok spektar žanrova: od arhitekture, pejzaža, ulične fotografije, divljih životinja, portreta i putopisne fotografije, radovi koji su se našli u užem izboru pružiće publici pravi uvid u fotografske trendove koji su obeležili proteklu godinu.

„Izuzetna je privilegija uručiti ovu nagradu tako važnoj umetnici koja probija granice u svojoj profesiji. Zadovoljstvo je posmatrati Kandidin rad, tehnički savršen i prelepo intenzivan”, izjavio je Skot Grej, izvršni direktor Svetske organizacije za fotografiju.

Fotografije koje su ušle u uži izbor Sony World Photography Awards 2018 biće objavljene u sredu, 28. februara. Pobednici će biti proglašeni 19. aprila 2018.