Kaspersky Innovation Hub (IHub) nastavlja aktivnosti svog Open Innovation Programa, osmišljenog za podsticanje saradnje sa inovativnim tehnološkim start-up kompanijama, najavljujući drugi krug prijava na konkurs. Na konkurs se mogu prijaviti svi start-up timovi i zasebni projekti koji razvijaju inovativna sajberbezbednosna rešenja.

Najbolje tehnološke inicijative biće pozvane da učestvuju u pilot projektima, u kojima će start-up timovi i kompanija Kaspersky zajedno raditi na razvoju proizvoda, sa mogućnošću globalne promocije. Start-up kompanije će takođe imati tehničku i poslovnu podršku, a oni koji prođu pilot projekat dobiće pristup kanalu partnera kompanije Kaspersky (uključujući distributere i preprodavce), klijentima i potencijalnim klijentima.

Kaspersky IHub po drugi put otvara globalni konkurs za start-up kompanije. Tokom prvog konkursa u 2019. godini, kompanija Kaspersky je primila 258 prijava iz 49 zemalja širom sveta. Četiri od 12 finalnih start-upova koji su predstavili svoje ideje žiriju stručnjaka na događaju Demo Day u Milanu, pobedili su u oblastima industrijskog Interneta stvari (IIoT), transporta, blockchain-a i tehnologija za borbu protiv prevara. Pobednici su imali priliku da u zajedničkim poslovnim poduhvatima sarađuju sa kompanijom Kaspersky i da predstave svoje proizvode uz podršku globalno priznatog brenda u oblasti sajber bezbednosti. Novorazvijeni proizvodi takođe su postali deo portfolija kompanije.

Kandidati su ove godine pozvani da učestvuju u otvorenim izazovima, koje su kreirali Kaspersky Innovation Hub i F6S- vodeća globalna korporativna platforma za inovacije. Kao deo napora kompanije Kaspersky da konstantno unapređuje usluge i izlazi u susret potrebama svojih korisnika, osmišljeni su izazovi za timove koji rade na naprednim projektima u oblastima „zaštite celog života“ (porodična zaštita, bezbednost domova, privatnost) i oblasti gejminga.

Prijave su otvorene za start-upove koji već imaju pravno lice, proizvod ili prototip, i nekoliko zaključenih ugovora ili tekućih pilot projekata. Tehničku i poslovnu validaciju, zajedno sa investicionim potencijalima start-upa, ocenjivaće tim kompanije Kaspersky – uz pomoć proizvoda F6S Corporate Innovation Analyst Insights – na temelju sposobnosti njihovih proizvoda ili tehnologija da rešavaju konkretne sajberbezbednosne slučajeve. Tokom procesa selekcije stručnjaci će takođe obratiti pažnju na spremnost i interesovanje za saradnju sa Kaspersky IHub-om u cilju unapređenja globalnog stanja u oblasti sajber bezbednosti.

„Zadovoljstvo nam je da objavimo sledeći poziv za inovativne start-upove i podržimo rast novih poslovnih aktivnosti pružajući im priliku da potvrde, razviju i razmere svoja rešenja sa vodećom svetskom kompanijom kao što je Kaspersky. Udruživanjem snaga možemo unaprediti naše tehnologije i zajedno odgovoriti na bezbednosne potrebe sa još većom tačnošću i efikasnošću, kao i podržati suštinu sajber imuniteta. The Open Innovation Program je već dokazao svoju vrednost, ne samo kada je reč o mladim tehnološkim start-up kompanijama, već i kada je reč o potrebama naših korisnika i srećni smo što nastavljamo da radimo u tom pravcu” izjavio je Vitali Mzokov (Vitaly Mzokov), šef Innovation Hub-a, Kaspersky.

Šon Kejn (Sean Kane) direktor kompanije F6S, je dodao: „F6S platforma je globalni lider kada je reč o podršci inovacijama za 4.000 korporacija i posebno nam je drago što sarađujemo sa kompanijom Kaspersky kao ključnim partnerom u oblasti sajber bezbednosti. F6S pruža podršku vrhunskim svetskim tehnološkim start-up kompanijama i uzbuđeni smo što smo u mogućnosti da pomognemo kompaniji Kaspersky da uvrsti najbolja rešenja sajberbezbednosnih start-upova u svoj portfolio proizvoda”

Izabrani preduzetnici će biti pozvani da predstave svoje projekte pred žirijem tokom ovogodišnje manifestacije Demo Selection Days. Manifestacija će biti održana u Milanu, od 27. do 28. maja.

Za više detalja o načinu apliciranja posetite ovaj sajt.

Krajnji rok za onlajn prijave je 30. april 2020.