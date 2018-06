Kaspersky Lab i pivara Pilsner Urquell udruženim snagama rade na bezbednosti industrije pića

Kompanija Kaspersky Lab i češka pivara Plzensky Prazdroj (poznata kao Pilsner Urquell) objavile su uspešan završetak svog projekta u vezi sajber bezbednosti čiji je cilj bio da poboljša generalnu industrijsku bezbednost u okviru pivare. Ova širom sveta čuvena pivara, poznata po proizvodnji piva Pilsner Urquell i po tome što je inspiracija za više od dve trećine piva koje se proizvodi u svetu danas, obratila se kompaniji Kaspersky Lab kako bi joj ona pomogla da očvrsne svoju industrijsku sajber bezbednost i da poboljša otpornost svojih proizvodnih linija i svoje operacione tehnologije na sajber napade.

Sajber napadi na industrijske mreže postali su sve zastupljeniji poslednjih godina. Prema rečima Tima kompanje Kaspersky Lab za hitno reagovanje na pitanja računarske bezbednosti u oblasti sistema za industrijsku kontrolu (Kaspersky Lab ICS CERT) 37,8 odsto (ICS) računara širom sveta napadnuto je sajber pretnjama u drugoj polovini 2017. godine.

Čak i jedan industrijski sajber napad može imati veliki potencijal da prekine operacije kompanije i nosi sa sobom veoma stvarnu pretnju da nanese štetu industrijskom procesu ili da čak ugrozi kontinuitet poslovanja, pri čemu prosečna kompanija izgubi 1.2 miliona dolara ako se incident ne detektuje u roku od nedelju dana. Baš iz ovog razloga pivara Plzensky Prazdroj shvata sajber bezbednost veoma ozbiljno. Pivara je ostvarila partnerstvo sa kompanijom Kaspersky Lab kako bi identifikovala moguće vektore napada i bezbednosne gepove u okviru svoje kompleksne IT infrastrukture.

Kompanija Kaspersky Lab sprovela je temeljnu procenu sajber bezbednosti (CSA), minimalno invazivnu daljinsku i terensku procenu sajber bezbednosti koja je počela proverom infrastrukture i razvojem modela pretnji u okviru 2 fabrike za varenje i 8 linija za pakovanje u pivari. CSA procenom takođe je ispitana kompanijska mreža koja je povezana sa industrijskom zonom, SCADA softverom i identifikovane su sve nekontrolisane eksterne veze od i ka industrijskom delu. Zahvaljujući ovoj proceni eksperti kompanije Kaspersky Lab bili su u mogućnosti da naprave listu svih otkrivenih ranjivosti, prethodno nepoznatih ranjivosti, detalja mogućih vektora napada i preporuka akcije. Na ovaj način tim za IT bezbednost pivare Plzeňský Prazdroj izbegao je potencijalne napade i njihove katastrofalne posledice koje su mogle da negativno utiču na bezbednost i pouzdanost pivare, kao i na njen krajnji profit.

„Analiza nam je ukazala na značajne preporuke za životni ciklus bezbednosti i istakla slabosti u okviru bezbednosnog procesa. Istaknuto je nekoliko oblasti koje se mogu poboljšati i svi nalazi su rezimirani u konačnom izveštaju“, rekao je Miroslav Zajic (Miroslav Zajíc), IT analitičar pivare Plzeňský Prazdroj.

„Sajber pretnje po industrijska okruženja suštinski se razlikuju od klasičnih pretnji sa kojima se preduzeća ili pojedinci mogu susresti, kako u vidu kompleksnosti tako i u vidu razmere potencijalne štete, koja može biti katastrofalna,“ rekao je Maksim Frolov (Maxim Frolov), potpredsednik globalne prodaje kompanije Kaspersky Lab. „Specijalizovani ICS-CERT tim kompanije Kaspersky Lab regrutuje najbolje talente širom sveta kako bi savetovali organizacije o tome kako da se zaštite u ovom jedinstvenom okruženju. Naša temeljna i neinvazivna procena sajber bezbednosti za kompaniju Pizensky Prazdroj ocenila je rizike koji mogu nanesu štetu kontinuitetu ili integritetu industrijskih procesa kompanije.“

Ondrej Sikora (Ondřej Sýkora), C&A menadžer pivare Plzeňský Prazdroj rekao je „Odluka o saradnji sa kompanijom Kaspersky Lab bila je jednostavna iz brojnih razloga. Njihovo iskustvo u oblasti ICS bezbednosti, njihova profesionalnost i svestranost njihovih rešenja, u poređenju sa drugim ponuđačima, pružila nam je visoku vrednost i osigurala svetlu budućnost za bezbednosnu strategiju naše kompanije.“