KIDHUB: Digitalizacija obrazovanja zarad boljeg kvaliteta

Na panelu posvećenom savremenim metodama obrazovanja i mladim inovatorima, u organizaciji KIDHUB-a, u okviru Recap konferencije, juče su se okupili stručnjaci iz oblasti obrazovanja.

Tokom tri panela razgovaralo se o vidovima podrške koji postoje za mlade da im pomognu da ostvare svoje ideje i da se uključe u unapređivanje svojih zajednica u sferi obrazovanja, održivog razvoja, inovacija, preduzetništva i novih tehnologija.

«Digitalizacija u obrazovanju je panplanetarni izazov. Obrazovni sistemi čitavog sveta razmišljaju o tome kako je najbolje integrisati tehnologiju u procese nastave i učenja. Obrazovni sistem Republike Srbije pružio je ruku različitim, pažljivo odabranim, inicijativama i uz njih gradi novi obrazovni ekosistem.

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, između ostalog, upravo završavamo reviziju Okvira digitalnih kompetencija nastavnika. Ovaj Okvir kreirali smo prvi na ovim prostorima. Sada, pri reviziji, sagledavamo kako su istom poslu prišle kolege iz Amerike i Evrope, ali ne gubimo iz vida nacionalni kontekst. Važno je neprestano imati na umu da je cilj digitalizacije podizanje kvaliteta obrazovanja, što je dugoročan proces», objasnila je Katarina Aleksić, savetnica ministra za digitalizaciju u obrazovanju.

Ovim povodom je istaknut i značaj interdisciplinarnog pristupa u učenju i važnost edukacije o temama poput ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja.

«Deca koja su rođena danas živeće na ovoj planeti 2100. godine. Zbog toga je veoma važno da orabrimo mlade da brinu o temama poput ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja», rekla je Duška Dimović, direktorka svetske organizacije za prirodu (WWF Adria).

U potrazi za odgovorom šta je deci potrebno da bismo bolje ispunili njihova očekivanja i potrebe razgovali smo i sa decom iz Dečijeg informativno-kulturnog servisa (DX), koji postoji u okviru Centra za prava deteta.

Una Ljiljak, članica kluba (DX) rekla je da učešće dece u brojnim procesima od izuztenog značaja kako bi ih odrasli čuli i znali kako da ih podrže na pravi način. Odgovor na pitanje kako da prevazađemo digitalni jaz, iz dečije perspektive je jasan – uzajamnom edukacijom.

Sagovornici KIDHUB-a bili su i predstavnica Superste programa Erste banke, Tamara Jovanović, Tijana janković iz Trag fondacije, Nemanja Glavinić iz organizacije Dostignuća mladih u Srbiji, Jelena Joksimović, Centar za promociju nauke i inicijativa “Škograd”, Milica Đerić – Inspiring Girls, Jovana Zvicer – JCI Beograd, Maša Peruničić, Rok kamp za devojčice – Femix projekat, Tamara Tomašević, Centar za prava deteta, Nebojša Glišić, Bitka za znanje i Nataša Anđelković, PU 11. april.