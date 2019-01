Kingston lansirao Managed Model IronKey D300S enkriptovanog USB-a

Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak zadužen za Flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, objavio je da je od danas na tržištu dostupan Managed model njihovog IronKey™ D300 Serialized (D300SM) ekriprovanog USB Flash drive-a. Ovaj potpuno enkriprovani managed USB drive je ključna komponenta u praćenju industrijskih standarda enkripcije visokog stepena koju donosi postojeća D300 serija, koja je u potpunosti u skladu sa GDPR regulativom kao i finansijskim regulacijama u saveznoj državi New York.

IronKey D300SM zahteva korišćenje IronKey EMS ili SafeConsole od strane DataLocker-a, koji omogućuju centralizovano pristupanje i upravljanje stotinama jedinica. Bilo da se radi o pristupu preko cloud tehnologija ili lokalno, on primenjuje rešenja specifična za disk jedinice, kao što su jačina lozinke i ograničenja ponovnih pokušaja, zatim dozvoljava administratorima da daljinski onemogućavaju izgubljene ili ukradene Flash uređaje, resetuje lozinke i drugo2. Ovo je ujedno i prvi IronKey drive koji podržava SafeConsole, što omogućava korišćenje korisnicima koji već od ranije imaju instaliran SafeConsole.

IronKey D300SM je FIPS 140-2 Level 3 sertifikovan i koristi 256-bitnu AES hardversku enkripciju u XTS modu. Drive takođe ima jedinstveni serijski broj kao i bar kod, što mrežnim administratorima omogućava da lako skeniranju ili pročitaju kod tokom fizičke revizije, što proces čini efikasnijim i jednostavnijim. Takođe, virtuelna tastatura omogućava korisnicima da unesu lozinku sa klikovima miša, umesto da koriste fizičku tastaturu, na taj način štiteći od mogućeg keylogging-a prilikom korišćenja disk jedinice na drugim računarima.

“Predstavljanje novog Managed modela u našoj višestruko nagrađivanoj IronKey D300 seriji daje Kingstonu još kompletniju liniju enkriptovanih USB rešenja za poslovne organizacije svih nivoa i tipova,” kaže Pasi Siukonen, rukovodilac tima za tehničke resurse za Kingston u okviru EMEA regije. „Ovo je naš prvi enkriptovani USB koji je kompatibilan sa više platformi, pa tako trenutni SafeConsole ili IronKey EMS korisnici mogu lako da dodaju ili uvedu D300SM u trenutni radni proces svoje organizacije.“

IronKey D300SM je dostupan u kapacitetima od 4GB do 128GB i ima ograničenu petogodišnju garanciju, besplatnu tehničku podršku i legendarnu Kingston pouzdanost.

Kingston IronKey D300 Serialized Managed mogućnosti i specifikacije:

Enkripcija: Zahvaljujući enkripciji, niko ne može pristupiti vašim podacima ako ne zna šifru.

Odgovara na najčešće IT zahteve: IronKey D300 je FIPS 140-2 Level 3 sertifikovan i podržava TAA tako da možete biti sigurni da ispunjava najčešće korporativne i vladine zahteve.

Uz IronKey EMS ili SafeConsole možete centralno upravljati pravilima pristupa i korišćenja hiljadama drajvova. Jedinstveni serijski broj i bar code koji možete skenirati : Ušteda na vremenu, jednostavno pročitajte ili skenirajte bar kod kada izdajete drajv, kada je on vraćen kao i kada je u fizičkoj upotrebi.

: Ušteda na vremenu, jednostavno pročitajte ili skenirajte bar kod kada izdajete drajv, kada je on vraćen kao i kada je u fizičkoj upotrebi. Interfejs: USB 3.1 Gen 1

USB 3.1 Gen 1 Kapacitet 7 : 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB Brzina8: USB 3.1 Gen 1: 4GB: 80MB/s read, 12MB/s write

8GB & 16GB: 165MB/s read, 22MB/s write

32GB: 250MB/s read, 40MB/s write

64GB: 250MB/s read, 85MB/s write

128GB: 250MB/s read, 85MB/s write

USB 2.0: 4GB: 30MB/s read, 12MB/s write

8GB–128GB: 30MB/s read, 20MB/s write

Dimenzije: 3.06″ x 0.9″ x 0.47″ (77.9 mm x 22.2 mm x 12.05 mm)

3.06″ x 0.9″ x 0.47″ (77.9 mm x 22.2 mm x 12.05 mm) Otpornost na vodu: Do 4 ft.; odgovara standard IEC 60529 IPX8 2 .

Do 4 ft.; odgovara standard IEC 60529 IPX8 . Operativna Temperatura: 32°F do 140°F (0°C do 60°C)

32°F do 140°F (0°C do 60°C) Temperatura za skladištenje: -4°F do 185°F (-20°C do 85°C)

-4°F do 185°F (-20°C do 85°C) Kompatibilnost: USB 3.0 compliant i 2.0 compatible

USB 3.0 compliant i 2.0 compatible Minimalni sistemski zahtevi: USB 3.0 compliant and 2.0 compatible Dva (2) slobodna drive slova potrebna za korišćenje

Kompatibilni sa: Windows ® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS (v. 10.11.x – 10.14.x)

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS (v. 10.11.x – 10.14.x) Standardni drajvovi kompatibilni sa: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS (v. 10.11.x – 10.14.x), Linux v.2.6x+ 6

Managed drajvovi kompatibilni sa: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS (v. 10.11.x – 10.14.x)