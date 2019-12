Kingston osvojio nekoliko nagrada na prestižnim Cyber Defense Global Awards

Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak zadužen za Flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, dobio je priznanje od Cyber Defense Magazine-a u vidu osvojene četiri nagrade.

IronKey™ D300S enkriptovani USB Flash drive kao i KC2000 NVMe PCIe SSD osvojili su po dve nagrade. Ovo je inače druga godina zaredom kako su Kingstonovi proizvodi prepoznati od stane Cyber Defense Magazine-a (CDM). Nagrade koje oni dodeljuju u okviru Cyber Defense Global Awards dodeljuju se kompanijama i inovatorima u segmentu cyber-zaštite i sigurnosti informacija.

Kingston je nagrađen u četiri kategorije za svoja dva rešenja za enkriptovano skladištenje podataka:

IronKey D300S je FIPS 140-2 Level 3 enkriptovani USB Flash drive koji podatke štiti sa 256-bitnom AES hardverskom enkripcijom u XTS modu. Uređaj je nagrađen sa dve nagrade:

‘Prenosni uređaj napredne tehnologije u oblasti hardverske zaštite’

‘Najbolji proizvod sa enkriptovanom zaštitom’

KC2000 SSD sa svojom 256-bitnom AES hardverskom enkriptovanom zaštitom i podrškom za TCG Opal 2.0 takođe je nagrađen u dve kategorije:

‘Najinovativnije hardversko rešenje sa zaštitom’

‘Uređaj koji sprečava gubitak podataka’

“Drago nam je i počastvovani smo što je Cyber Defense Magazine prepoznao D300S i KC2000 kao osnovne stubove sveukupne strategije za sprečavanje gubitka podataka,” izjavio je Oscar Escayola Kaloudis, biznis menadžer u oblasti Flash tehnologija u kompaniji Kingston. “Verujemo da je jedan od ključnih faktora za sigurnost podataka kao i za smanjenje troškova, upravo enkriptovanje podataka i njihova zaštita unutar kao i izvan firewall-a. D300S i KC2000 su moćne alatke koje pomažu da se premoste bezbednosni rizici i osiguravaju da je sigurnost podataka na nivou cele organizacije u skladu sa propisima poput GDPR, HIPAA i drugih.”

“CDM je do sada ocenio gotovo 3.000 kompanija širom sveta i među njima sa zadovoljstvom prepoznajemo Kingston Technology kao inovatore i lidere u ovoj industriji,” rekao je Pierluigi Paganini, glavni urednik Cyber Defense Magazine-a. “Cyber kriminal danas kompanijama pravi štetu koja se meri milijardama dolara i zato prepoznajemo napore Kingstona koji nastavlja da pomera granice i ostaje jedan korak ispred u odnosu na cyber pretnje.”