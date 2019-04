Kompanija Sony predstavlja nove ultra-čvrste i brze spoljne SSD disk jedinice

Kompanija Sony predstavila je dve nove spoljne SSD disk jedinice, SL-M serije visokih performansi i standardne kompaktne SL-C serije. Ove spoljne SSD disk jedinice poseduju čvrstinu, veliku brzinu, hardversko šifrovanje i nove softverske funkcije, tako da fotografi i snimatelji mogu biti sigurni da su njihovi podaci bezbedni, čak i u izazovnim okruženjima. Visoke brzine SL-M i SL-C serija omogućavaju brži rad prilikom obrade, uređivanja, kopiranja i skladištenja podataka.

Čvrstina kada vam je potrebna

Serije SL-M i SL-C imaju inovativno jednodelno aluminijumsko kućište s konstrukcijom otpornom na udarce u svim pravcima, koja korisniku pruža osećaj sigurnosti tokom skladištenja podataka. Sa ocenom IP67, obe serije su otporne na prašinu, vodootporne i imaju otvor USB Type-C koji je vodootporan čak i bez poklopca. Podaci su takođe zaštićeni, čak i ako padnu u vodu do dubine od jednog metra[i] . Spoljne SSD disk jedinice su dugotrajne i mogu da izdrže pritisak do 6000kg i savijanje do 2000kg, što znači da korisnik ne mora da brine kada ih nosi zajedno sa drugom težom opremom. Osim toga, serije SL-M i SL-C su otporne na udarce i mogu da izdrže padove sa visine do tri metra.

I SL-M i SL-C serije imaju elegantno aluminijumsko kućište sa talasastom površinom koje omogućuje zahvat bez klizanja, zajedno sa dostupnim srebrnim i žutim dizajnom. Osim toga, oba modela poseduju praktično smešten LED, tako da ga je lako uočiti, kao i gumice za ID etikete i nalepnice koje služe za identifikaciju različitih diskova.

Ubrzajte radni proces

Serija SL-M visokih performansi ima izvanrednu brzinu čitanja i upisivanja podataka do 1000MB/s, dok standardna kompaktna SL-C serija ima impresivnu brzinu čitanja od 540MB/s i brzinu upisivanja od 520MB/s. Obe serije imaju USB 3.1 Gen 2 (USB Type- CTM) interfejs, a SL-M serija je u stanju da postigne neverovatne velike brzine pomoću NVMe SSD tehnologije.

Zahvaljujući najnovijem SSD kontroleru za oba modela, korisnici mogu uživati u konstantno velikoj brzini, čak i kada rade sa izuzetno velikim datotekama koje se kopiraju ili prepisuju više puta. Ove velike brzine čine profesionalni rad efikasnijim, bez obzira na to da li želite da obradite fotografije visoke rezolucije ili 4K video zapise, da duplirate originalne datoteke na drugi uređaj ili da uredite više fotografija odjednom.

Obezbedite svoje podatke

Spoljne SSD disk jedinice sadrže četiri korisne funkcije da biste bili sigurni da su vaši podaci uvek bezbedni. Pre svega, sa zaštitnom lozinkom, podaci se mogu obezbediti pomoću hardverske enkripcije koja obezbeđuje 256-bitno AES šifrovanje bez smanjenja brzine. Osim toga, dvostruka zaštita lozinkom je podržana na aplikaciji SSD Utility koja se može besplatno preuzeti. Vlasnik (administrator) može deliti zaključani disk sa drugim korisnicima upotrebom samo korisničke lozinke, bez potrebe da otkriva administratorsku lozinku. Osim toga, SSD diskovi kompatibilni su za više platformi, pa korisnici mogu postaviti lozinku za zaključavanje na Mac-u, a zatim da se uloguju na Windows PC-iju ili Android pametnim telefonima i obrnuto.

Opcija Lifetime Checker, dostupna na aplikaciji SSD Utility, pomaže da se proveri stanje memorijskog uređaja tako da korisnik može biti spreman kada dostigne ograničenje memorije. Kroz SSD Utility aplikaciju, ažuriranja ili nadogradnje se mogu primeniti kako bi uređaj radio savršeno. Konačno, softver za spasavanje datoteka smanjuje strah od gubitka dragocenih podataka. Slučajno izbrisane datoteke, uključujući RAW ili video zapise visoke rezolucije, mogu se vratiti, što korisniku garantuje mir.

Oba modela su dostupna u kapacitetima od 500GB, 1TB i 2TB. Serije SL-M i SL-C biće u prodaji od jeseni 2019. godine, a cena će biti naknadno potvrđena.

[i] Do dubine od jednog metra za 30 minuta.