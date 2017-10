Lažni profili i sajber prevaranti

Uprkos činjenici da svaka treća osoba koristi usluge i aplikacije za onlajn zabavljanje, nemaju svi korisnici pozitivno iskustvo. Najnovije istraživanje iz kompanije Kaspersky Lab ukazuje na činjenicu da ljudi koji traže „bolju polovinu“ na internetu mogu veoma često biti razočarani, budući da su se mnogi od njih našli u situaciji da su korisnici sa druge strane bili prevaranti i da su koristili lažne informacije i fotografije, kao i maliciozne linkove, kako bi od njih dobili lične informacije.

Istraživanje je otkrilo da su oni koji traže svoju srodnu dušu na platformama za onlajn zabavljanje, kao što su Tinder, Bumble, OK Cupid, Badoo i druge, u manjini, pri čemu samo 11 odsto njih koristi ove platforme kako bi našli partnera za brak. Sa druge strane, skoro polovina (48 odsto) ispitanika koristi ove platforme isključivo za zabavu, dok otprilike svaki deseti korisnik (13 odsto) jednostavno želi da nađe partnera za seksualni odnos.

Svet onlajn zabavaljanja takođe je pun netačnih i lažnih informacija, što može izazvati još više problema korisnicima koji zaista žele da pronađu ljubav. Više od polovine (57 odsto) ispitanika je priznalo da ne daju tačne informacije prilikom prijavljivanja na ove platforme, kako bi njihovi onlajn profili izgledali primamljivije u odnosu na realan život, dok neki to rade kako bi uhvatili svoje partnere u prevari.

Sve veće korišćenje lažnih podataka u velikoj meri odvraća korisnike od korišćenja platformi za onlajn zabavljanje, pri čemu svaki peti korisnik (19 odsto) tvrdi da zbog lažnih fotografija nema želju za korišćenjem usluga onlajn zabavljanja, dok je jadan od deset korisnika (12 odsto) nezadovoljan lažnim očekivanjima od potenicalne veze ili netačnim informacijama o trenutnom statusu veze (11 odsto). Zanimljivo, a takođe i ironično, je da netačne informacije više smetaju korisnicima koji i sami daju lažne informacije nego onima koji su iskreni.

Iako lažne informacije utiču na njihovu želju za korišćenjem platformi za onlajn zabavljanje, korisnici takođe odvraćaju i potencijalne bezbednosne pretnje, pri čemu je svaki deseti korisnik naveo da su među ovim bezbednosnim faktorima susreti sa prevarantima koji pokušavaju da „izvuku“ lične informacije, kao i maliciozni linkovi i malver virusi koji mogu zaraziti njihove uređaje. Kada je u pitanju suočavanje sa ovim pretnjama, oni koji „lažu” na mreži imaju veću verovatnoću da će im bezbednost biti ugrožena. Na primer, 16 odsto korisnika koji postavljaju lažne informacije bilo je u situaciji da im je uređaj zaražen malverom, spyware-om ili ransomware virusom preko platforme za onlajn zabavljanje, u poređenju sa samo 5 odsto onih koji postavljaju tačne i istinite informacije.

„Onlajn zabavljanje je odličan način za upoznavanje novih ljudi u današnjem povezanom i dinamičnom onlajn svetu, i ne čudi činjenica da svaki treći korisnik posećuje ove platforme“, izjavio je Andrej Močola (Andrei Mochola), direktor sektora za krajnje potrošače u kompaniji Kaspersky Lab. „Međutim, nije sve toliko jednostavno, a oni koji traže svoju srodnu dušu na mreži nailaze na veliku količinu lažnih informacija, prevaranata ili skrivenih motiva tokom te potrage. Veliki broj ljudi koji iznosi lažne informacije, pokušavajući da učine sebe privlačnijim i zanimljivijim, ukazuje na to da korisnici iskorišćavaju digitalne usluge kako bi manimulisali informacijama na način na koji to nije moguće uraditi u realnom svetu.

„Kao što je slučaj sa svakim popularnim trendom na mreži, nažalost, postoje ljudi koji žele da koriste platforme za onlajn zabavljanje u zlonamerne svrhe. Naravno da naše rešenje za korisnike nije da u potpunosti izbegavaju ove platforme, već je naš savet njima da na svakom koraku budu obazrivi kada je u pitanju njihova sajber bezbednost. Za početak, najbolje rešenje je da budu obazrivi i da koriste bezbednosno rešenje koje ima kapacitet da reaguje u različitim situacijama i na različite pretnje”.