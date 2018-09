LG proizvodi na bazi veštačke inteligencije predstavljeni na sajmu IFA 2018

Kompanija LG Electronics (LG) dala je prioritet svom brendu LG ThinQ na IFA sajmu koji se održava u Berlinu, od 31. avgusta do 5. septembra. Prikazivanjem inovativne tehnologije i vizije brenda kompanija želi da predstavi napredna LG ThinQ rešenja dizajnirana kako bi korisnicima širom sveta omogućila radikalnu transformaciju životnog stila na bazi tehnologije.

Više od jedne trećine ogromnog izložbenog prostora kompanije LG na IFA sajmu usredsređeno je na veštačku inteligenciju, uz niz LG ThinQ proizvoda prikazanih u tri različite lifestyle zone: ThinQ Travel, ThinQ Gourmet i ThinQ Style.

Svaka zona je stručno dizajnirana kako bi odražavala raznovrsne stilove života savremenih kupaca i integrisala proizvode na bazi veštačke inteligenciju u prirodna, a istovremeno i futuristička kućna okruženja. Pojedinačne zone ilustruju kako LG ThinQ pruža prednosti u svakom aspektu života u suštinskim oblastima poput stila, kulinarstva, udobnosti doma, mobilnosti i zabave.

ThinQ Travel zona demonstrira koliko je lako potražiti savršenu destinaciju za odmor putem LG televizora na bazi veštačke inteligencije i potom rezervisati letove i smeštaj pomoću LG G7ThinQ smart telefona. Kako je najavljeno, Google asistent će uskoro biti dostupan na svim LG televizorima na bazi veštačke inteligencije na sedam novih tržišta: u Australiji, Kanadi, Francuskoj, Nemačkoj, Južnoj Koreji, Španiji i Velikoj Britaniji.

Ta platforma, koja je već uspešno lansirana u Sjedinjenim Američkim Državama, od sada će takođe podržavati do pet jezika u okviru globalne strategije LG-ja da podigne standarde za rešenja na bazi glasovne kontrole. Sa ugrađenim Google asistentom, LG televizori na bazi veštačke inteligencije će pružiti efikasno iskustvo koje korisnicima omogućava da stručno upravljaju svakodnevnim poslovima, pronađu odgovore na važna pitanja i upravljaju kompatibilnim uređajima pametnog doma.

Posetioci sajma IFA zatim mogu da pređu u IoT („internet stvari“), dnevnu sobu dizajniranu u saradnji sa italijanskom kompanijom luksuznog nameštaja „Natuzzi”, koja predstavlja veličanstven prostor za dnevni boravak prikazan u sklopu Nedelje dizajna u Milanu. Ova ugodna zona prikazuje mogućnosti XBOOM AI ThinQ zvučnika demonstrirajući na koji način oni mogu da se koriste da bi se izmenila podešavanja konektovanih sofa i elemenata rasvete.

Pametni InstaViewThinQ frižider zauzima središnje mesto u ThinQ Gourmet zoni posvećenoj kulinarstvu. Ovde posetioci mogu da se lično uvere u napredne mogućnosti frižidera koji preporučuje recepte i podešava odgovarajuće uslove za konektovanu rernu i druge kuhinjske uređaje.

ThinQ Style zona prikazuje širok raspon LG-jevih uređaja kontrolisanih glasom, uključujući novi LG StylerThinQ. Najnoviji Styler dolazi opremljen jedinstvenim funkcijama koje su dizajnirane sa namerom da unaprede lakoću upotrebe uz staranje o boljoj čistoći, higijeni i eleganciji odeće – putem glasovnih komandi. Mnogi od revolucionarnih proizvoda LG-ja u tri zone nedavno su dobili priznanje Evropskog udruženje za sliku i zvuk (EISA) zbog njihove napredne tehnologije, dizajna i inovacije.

Preko puta zone LG ThinQ lifestyle doživljaja nalazi se zona osnovne tehnologije, koja ističe inovativnu tehnologiju ugrađenu u LG ThinQ proizvode kao što su LG OLED i LG SUPER UHD televizori, kao i LG Centum System. Upravo ovde je predstavljen 8K OLED televizor od 88 inča, sa rezolucijom od 7,680 x 4,320 piksela i sposobnošću prikazivanja dubokih crnih i živopisnih boja uz omogućavanje širokih uglova gledanja. Druge osnovne tehnologije koje su prvi put otkrivene u ovoj zoni uključuju revolucionarni Micro LED displej od 173 inča, koji se sastoji iz nizova mikroskopskih LED-ova koji formiraju pojedinačne piksele. Ekran se nalaziti u dramatičnom okruženju kućnog bioskopa koje ističe njegovu sposobnost da prilagodi veličinu ekrana potrebama korisnika.

Na sajmu IFA takođe je predstavljena serija LG CLOi robota – od uslužnih do nosivog robota. Ova kolekcija naprednih robota biće od presudnog značaja za ispunjavanje vizije kompanije LG o veštačkoj inteligenciji kako unutar tako i izvan doma. LG-jev nosivi CLOi SuitBot, idealan za upotrebu u delatnostima kao što su proizvodnja i građevinarstvo prvi put je prikazan u ovoj zoni.

Pored pažnje koja je usmerena ka LG ThinQ, posetioci štanda LG-ja na sajmu IFA mogu da se susretnu sa zapanjujućim LG OLED Canyon-om koji pruža doživljaj uranjanja u divne prizore iz čitavog sveta. Pet prelepih pejzaža – glečer Kolumbija, vodopadi Iguazu, kanjon Antilopa, Nacionalni parkovi Redwood i Haleakalā – prikazani su sa neverovatnim nivoom detalja na 258 konveksnih i konkavnih komercijalnih LG OLED open frame panela.

Novi LG SIGNATURE proizvodi predstavljeni na sajmu IFA uključuju LG SIGNATURE vinsku vitrinu, frižider sa zamrzivačem dole i mašinu za sušenje veša – demonstrirajući potencijal premium uređaja na svetskom tržištu. Kako bi istakao estetsku privlačnost i tehnološke funkcije vinske vitrine, LG SIGNATURE će tokom sajma organizovati degustacije vina sa poznatim vinskim kritičarom Džejmsom Saklingom. Kao što pristaje elegantnom dizajnu ovih proizvoda, LG proširuje svoje partnerstvo na sajmu IFA sa londonskom umetničkom zadrugom Jason Bruges Studio u cilju stvaranja nove LG SIGNATURE premium galerije u okviru teme „One Fine Day” (Jednog lepog dana).

Usmeren na evropsko tržište ugradnih uređaja, LG je, takođe, prvi put predstavio novi luksuzni brend ugradnih kuhinjskih uređaja SIGNATURE KITCHEN SUITE na sajmu IFA. Odvojeni izložbeni prostor posvećen SIGNATURE KITCHEN SUITE-u nalazi se u upečatljivoj bašti na otvorenom u centru Messe Berlin. Razvijen kroz saradnju sa evropskim dizajnerima luksuznog nameštaja Valcucine i Arclinea, SIGNATURE KITCHEN SUITE za Evropu će pružiti proizvode koji se nadovezuju na tradiciju inovativnih performansi i kvalitetne izrade.

Na otvaranju sajma IFA 2018 vizionarsko uvodno izlaganje održao je izvršni derektor kompanije LG Electronics, Jo Seong-jin, i tehnološki direktor, Dr. I.P. Park. Njihovo zajedničko uvodno izlaganje – koje opisuje strateški smer nove ere veštačke inteligencije – prvi je put da su viši rukovodioci LG-ja preuzeli takvu istaknutu ulogu na sajmu IFA. Pod naslovom „Misli Mudro, Budi Slobodan: Živi Slobodno uz veštačku inteligenciju”, izlaganje je održano u petak, 31. avgusta u hali 26b Messe Berlin. Predsednik Izvršnog odbora Jo pružio je svoje viđenje toga kako će LG-jeva strategija po pitanju veštačke inteligencije unaprediti živote kupaca na osnovu LG ThinQ jedinstvene filozofije otvorene platforme, otvorenog partnerstva i otvorene povezanosti, dok je Dr. Park pokazao kako se ova tehnologija primenjuje u praksi u svakodnevnim proizvodima i kakve koristi kupci imaju od LG-jeve otvorene strategije po pitanju veštačke inteligencije kroz njen fokus na obezbeđenju veće kontrole i lakoće upotrebe.

LG-jev štand na sajmu IFA nalazi se u hali 18 Messe Berlin i na njemu je predstavljena široka lepeza najsavremenije tehnologije kompanije LG koja je dizajnirana da pruži „Inovacije za bolji život”.