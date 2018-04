LG Srbija ne stoji iza lažne nagradne igre na Fejsbuku

Predstavništvo kompanije LG Electronics (LG) u Srbiji zvanično obaveštava sve korisnike da se na lažnoj FB stranici koja nosi naziv LG promocija pojavila informacija o nagradnoj igri, u kojoj se navodi da kompanija LG Electronics poklanja mobilni telefon LG G7.

Pomenuta stranica ni na koji način nije povezana sa kompanijom, pa ovim putem LG moli sve korisnike da ne prihvataju zahteve stranica koje nisu verifikovane kao zvanični LG profili, posebno da ne ostavljaju svoje lične podatke koji su traženi, jer u suprotnom ne mogu preuzeti odgovornost za zloupotrebe koje mogu nastati aktivnostima lažne stranice.

Kompanija LG Electronics komunicira sa svojim korisnicima isključivo putem svojih zvaničnih profila (LG Srbija), a povodom ovog slučaja biće preduzete sve pravne mere radi zaštite brenda. Takođe, LG Srbija će i ubuduće voditi računa o sigurnosti svih svojih korisnika, koje će blagovremeno obaveštavati o svim aktuelnostima isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije kompanije.