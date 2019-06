MarTech Challenge: otvoreno regionalno takmičenje za startape u oblasti marketinga!

U cilju povezivanja marketinške industrije i inovativnih preduzetnika i osnaživanja startap scene u regionu, DIRECT MEDIA United Solutions pokrenula je regionalno takmičenje za startape u oblasti marketinga i komunikacija.

MarTech Challenge je regionalno takmičenje otvoreno za sve tehnološke startape osnovane u poslednje dve godine, a koji se bave primenom novih tehnologija u marketingu i komunikacijama u oblastima kao što su oglašavanje, podaci, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, mediji, društvene mreže itd.

Projekat je pokrenut zajedno sa partnerima ICT HUB, Netokracija i Marketing mreža.

Prijave su otvorene do 5. septembra na sajtu www.martechchallenge.com

„Pozivam startape koji već imaju spremna rešenja da se prijave i ujedno ohrabrujem sve one koji su razmišljali u pravcu marketinških tehnologija da do septembra osmisle svoja rešenja i prijave ih na takmičenje. To će biti prilika da se bolje upoznamo i vidimo kako jedni drugima možemo da pomognemo.“, izjavio je Nenad Ilić, Innovation Lead u DIRECT MEDIA United Solutions.

Startapi koji uđu u uži izbor MarTech takmičenja, u toku septembra i oktobra će proći kroz program mentorstva od strane predstavnika ICT HUB-a i DIRECT MEDIA United Solutions, čime će dobiti priliku da unaprede svoje poslovanje, prošire mrežu kontakata u marketing industriji, kao da se na najbolji način pripreme za finale takmičenja planirano za oktobar.

Pobednički tim osvaja nagradni put na jedno od najatraktivnijih konferencija u oblasti marketinških tehnologija u SAD, mentorski program od strane DIRECT MEDIA United Solutions, ali što je možda i najbitnije, biće promovisan kroz DIRECT MEDIA United Solutions mrežu i mrežu partnera kao regionalni MarTech startap „Zvezda u usponu“ za 2019.

Finalna prezentacija MarTech Challenge finalista će biti organizovana krajem oktobra na petom nacionalnom festivalu integrisanih komunikacija KAKTUS 2019, a u danima trajanja festivala za sve startape koji su se prijavili za MarTech takmičenje za KAKTUS 2019, biće obezbneđene mentorske sesije iz različitih oblasti biznisa, medija i marketinških komunikacija.

MarTech Challenge projekat pokrenut je početkom 2019. godine sa ciljem da se na jednom mestu okupe ljudi iz marketinga i inovativni preduzetnici u oblasti tehnolgija. Kroz mesečna okupljanja i predstavljanja najboljih primera iz prakse, kako u Srbiji, tako i u svetu, DIRECT MEDIA United Solutions želi pozitivno da utiče na razvoj čitave MarTech zajednice u regiji.

„Velike kompanije su te koje aktivno moraju da unapređuju industriju, dok smo istovremeno svedoci pojedinaca koji su svojim genijalnim idejama pomerali kompletna tržišta i do tada jedino znane načine poslovanja. Verujemo u sinergiju ova dva sektora na kreiranju MarTech zajednice koja tako ujedinjena može napraviti ozbiljne promene.“, izjavio je Nenad Ilić.

Svi startapi zainteresovani za takmičenje ili saradnju, dodatne informacije mogu dobiti putem mejla [email protected]