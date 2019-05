SABRE Awards EMEA 2019: Grayling osvojio nagradu Public Affairs Consultancy of the Year

Agencija Grayling proglašena je pobednikom u kategoriji Public Affairs Consultancy of the Year na gala događaju SABRE Awards EMEA 2019, održanom u Londonu. Međunarodnoj mreži sa 31 kancelarijom u 22 evropske zemlje odato je priznanje za rast na području Public Affairs širom Evrope i za uspeh u sprovođenju multi-market aktivnosti za velike međunarodne klijente.

Žiri predvođen Paulom Holmesom s platforme Holmes Report izjavio je: „Grayling je jedna od retkih kompanija koje mogu da spoje predane stručnjake iz ove oblasti iz svake zemlje u Evropi kako bi pružili svoje viđenje situacije i usluge. Takođe, Grayling je uspeo da se uspostavi kao predvodnik u strateškom razmišljanju po pitanju Brexita, ukazujući na rizike vezane za lance snabdevanja kompanija i pružajući podatke i analize ključnim odborima u Ujedinjenom Kraljevstvu.“

Public Affairs su samo jedan od stubova poslovanja agencije Grayling (agencija se takođe bavi korporativnom komunikacijom i odnosima sa javnošću), međutim upravo je u ovom području u 2018. godini ostvarila najsnažniji performans sa porastom od 15%. Rast je podstaknut nizom novih projekata sa klijentima kao što su, između ostalih, Molson Coors, BetStars, Bristol-Myers Squibb, Danone, Environmental Defense Fund i Herbalife Nutrition.

Russell Patten, generalni direktor agencije Grayling u Briselu i predsednik European Public Affairs, izjavio je: „Ovo je prestižna nagrada i timovi Graylinga širom kontinentalne Evrope vrlo su ponosni na ovo dostignuće. Kako političke i regulatorne okolnosti za mnoge kompanije postaju sve izazovnije, raste potražnja za savetovanjem na području Public Affairs-a. Iz perspektive Brisela većina pažnje bila je usmerena na nesigurnost uzrokovanu Brexit-om, međutim očekuje se da će EU izbori još više protresti izgled političke scene Evropske unije.“

Jan Simunek, generalni direktor agencije Grayling za kontinentalnu Evropu, dodao je: „Public Affairs su strateški prioritet za agenciju Grayling u Evropi već nekoliko godina. Razvili smo raznovrsnu ponudu za klijente, koju smo temeljili na znanju i iskustvu više od stotinu izvanrednih Public Affairs konsultanata širom regije – od Madrida pa sve do Moskve.“

Kampanja za strateško savetovanje o umetnosti i brendovima je takođe nagrađena

Grayling Rusija takođe je primio nagradu 2019 IN2SABRE Award EMEA CERTIFICATE OF EXCELLENCE u kategoriji PR Agency Marketing. Kako bi se naglasili ključni faktori uspešne saradnje između korporativnih i kulturnih institucija, Grayling je objavio dva iscrpna izveštaja: „Muzeji na raskrsnici: uloga korporativnih partnerstava“ (2019) i „Brendovi i umetnost: Učiniti kreativna partnerstva funkcionalnim“ (2017). Autorka oba izveštaja, Anastasia Elaeva iz agencije Grayling u Moskvi, redovno dobija pozive za održavanje predavanja na temu kreativnih partnerstava – poput onih, na British Higher School of Art and Design u Moskvi i na nadolazećoj međunarodnoj konferenciji „Kulturne institucije i prikupljanje sredstava” koja se održava sledećeg meseca u Beču.

Lista projekata i kampanja koje su ušle u uži izbor za 2019 EMEA SABRE Awards uključuje superiorna dostignuća na području brendinga, upravljanja korporativne reputacije i odnosa s javnošću. Kampanje ocenjuje žiri sastavljen od lidera u industriji, a domaćin dodele je vodeća platforma za vesti iz PR industrije, Holmes Report.