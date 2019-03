Sberbank „Smart keš kredit”, jedini 100% digitalni keš kredit

Sberbank Srbija lansirala je 100% digitalni „Smart keš kredit“. Ovo je jedinstven proizvod na tržištu Srbije, s obzirom na to da je klijentima omogućen pristup putem internet i mobilnog bankarstva. Za manje od 5 minuta i sa 0% cimanja, klijenti Sberbanke mogu da odaberu željeni kredit, prođu kroz proces odobrenja, potpišu dokumentaciju online i budu isplaćeni sa bilo koje platforme, bilo da se radi o internet bankingu ili mobilnom bankingu, čime je Sberbanka jedinstvena na tržištu Srbije.

Zahvaljujući Sberbanci, sada je moguće podići keš kredit u maksimalnom iznosu do 360.000 dinara, uz rok otplate do 36 meseci, a sve to bez i jednog papira ili odlaska u banku. Ceo proces u potpunosti je digitalizovan i kao takav prilagođen klijentu, njegovim potrebama i poštovanju njegovog vremena.

“Sberbank Srbija okrenuta je svojim klijentima i unapređenju korisničkog iskustva u poslovanju sa bankom, kroz opsežnu digitalnu transformaciju i poboljšanje efikasnosti. Nastojimo da uvek budemo tamo gde je klijent, na način na koji to klijentu odgovara, što u današnje vreme podrazumeva jednostavne, pouzdane i brze digitalne proizvode i usluge. Smart keš kredit prati potrebe korisnika i nudi im mogućnost realizacije kredita kada oni žele i odakle žele, bez dolaska u banku i bez papirne dokumentacije i to na jednistven način na tržištu Srbije, putem internet i mobilnog bankarstva. Sberbank Srbija na ovaj način potvrđuje svoju poziciju digitalne banke, inovatora, okrenutog potrebama korisnika, u skladu sa vremenom u kojem živimo.“ – izjavio je Velimir Stanojević, direktor odeljenja za digitalno bankarstvo Sberbanke.

Tokom proteklih šest godina, koliko posluje na našem tržištu, Sberbank Srbija dokazala se kao moderna, efikasna i inovativna banka koja pruža najbolje korisničko iskustvo putem svojih digitalnih kanala, kao i jedinstvenu digitalnu ponudu. Klijentima pruža niz benefita, a 100% digitalni „Smart keš kredit“ jedan je od najnovijih u ponudi ove banke.