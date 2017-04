Mastercard poziva startapove u svoj Start Path program

Kompanija Mastercard je primila pet novih startapova u svoj Start Path inkubator, kroz koji kompanija podržava inovativne startapove koji transformišu budućnost trgovine.

Program je otvoren za startapove koji transformišu tradicionalno bankarstvo i plaćanje, a koji su prikupili značajne investicije u Seriji A.

Tri od pet startapova koji se pridružuju Start Path inkubatoru tokom 2017. godine stavljaju fokus na veštačku inteligenciju .

Ovi startapovi koriste VI da analiziraju ponašanje korisnika, povećaju interakciju klijenata u radnji ili u filijali, kao i da obrađuju račune i podatke za plaćanja, čime se podstiče uvođenje inovacija u maloprodaji. Druga dva startapa su razvili rešenja koja proširuju pristup trgovini kroz uvođenje inovacija na mestu prodaje.

Startapovi bazirani na VI koji ulaze u Start Path inkubator su:

Regalii koji sarađuje sa preko 30 vodećih banaka i FinTech aplikacijama kako bi klijentima omogućila da na inovativan način upravljaju svojim finansijama i da plaćaju svoje račune u SAD-u i Latinskoj Americi.

Fluid AI koji kombinuje VI i proširenu realnost kako bi omogućio bankama i trgovcima da kreiraju napredno korisničko iskustvo u filijalama i prodavnicama.

NetPlusDotCom koja omogućava trgovcima da pređu sa oflajn na onlajn okruženje i na taj način omoguće svojim klijentima da koriste digitalna plaćanja.

„Finansijsko-tehnološki startapovi širom sveta dizajniraju digitalnu budućnost,“ kaže Ejmi Nil, direktorka Mastercard Start Path inkubatora. „Naša saradnja sa ovim startapovima pomaže da se nove tehnologije povežu sa pouzdanom i sigurnom finansijskom mrežom i na taj način se kreirala komercijalna iskustva koja funkcionišu bez zastoja i korisnicima donose više pogodnosti.“

Sprovođenje ideja u dela

Od 2014. godine, više od 5.000 vodećih startapova se prijavilo za Start Path inkubator, a polaznici su sarađivali sa 100 kompanija u 24 države. Kroz prve četiri klase, 20% startapova je radilo sa kompanijom Mastercard na komercijalnim ili pilot projektima.

Otvorene prijave za letnji program u Start Path inkubatoru

Mastercard je otvorio prijave za klasu leto 2017. u okviru Start Path inkubatora, a pravo prijave imaju startapovi u kasnijim fazama razvoja.

Prijave za šestomesečni virtuelni program biće otvorene do nedelje, 23. aprila 2017. godine u 23:59. Za više informacija i prijave, zainteresovani startapovi mogu da posete sajt www.startpath.com.