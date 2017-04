Mastercard predstavlja novu generaciju biometrijskih kartica

Kompanija Mastercard danas predstavlja novu generaciju biometrijskih kartica koje kombinuju čip tehnologiju sa otiscima prstiju za praktičnije i bezbednije utvrđivanje identiteta korisnika kartice prilikom kupovine u fizičkom okruženju.

Južnoafrička Republika je prvo tržište koje testira ovu naprednu tehnologiju kroz dva pilot projekta sa kompanijom Pick n pay, vodećim lancem supermarketa, i Absa bankom, članicom Barclays Afrika grupe.

Nova kartica se zasniva na tehnologiji skeniranja otiska prsta koja se danas koristi za mobilno plaćanje, a koja može da se koristi na svim POS terminalima za čip kartice širom sveta.

„Potrošači se sve češće oslanjaju nabiometrijske kartice zbog njihove praktičnosti i bezbednosti,“ izjavio je Adžej Bala, direktor Sektora za sigurnost i upravljanje rizicima u kompaniji Mastercard. „Bilo da otključavate svoj pametni telefon ili kupujete preko interneta, otisak prsta pruža dodatnu praktičnost i bezbednost. Otisak prsta nije nešto što može da se uzme ili zameni i pomaže korisnicima naših kartica da budu sigurni znajući da su njihova plaćanja zaštićena.

Kako radi?

Korisnik kartice „upisuje“ svoju karticu tako što se registruje u svojoj banci. Nakon registracije, njegov otisak prsta se pretvara u šifrovani digitalni šablon koji se čuva na kartici. Nakon toga je kartica spremna da se koristi na bilo kom POS terminalu za čip kartice širom sveta.

Kada se kupuje i plaća u fizičkom okruženju, biometrijska kartica funkcioniše kao bilo koja čipovana kartica. Korisnik kartice jednostavno ubacuje karticu u POS terminal i stavlja svoj prst na ugrađeni senzor. Otisak prsta se upoređuje sa šablonom na kartici i ukoliko se biometrijski podaci poklapaju, transakcija će biti odobrena, pri čemu kartica uvek ostaje u rukama korisnika.

Prednosti

Biometrijska verifikacija plaćanja, u ovom slučaju preko otiska prsta, na jedinstven način potvrđuje identitet korisnika kartice.

Trgovci mogu lako da unaprede iskustvo kupovine svojih kupaca jer je ova kartica kompatibilna sa postojećom infrastrukturom POS terminala za čip kartice i ne zahteva nikakav novi hardver ili nadogradnju softvera.

Izdavaocima kartica ova tehnologija pomaže u otkrivanju i sprečavanju prevara, povećava stopu odobrenja transakcija, smanjuje operativne troškove i povećava lojalnost klijenata. Osim toga, jedna od narednih verzija ove kartice biće opremljena i beskontaktnom tehnologijom, čime će se unaprediti praktičnost plaćanja.

Pilot projekti

Tokom narednih nekoliko meseci biće sprovedeno još pilot projekata za biometrijske kartice, a komercijalna upotreba ovog rešenja očekuje se kasnije ove godine.