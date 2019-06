Najveće evropske kompanije zainteresovane za srpski startap SmartCat

Srpski startap SmartCat sa proizvodom Optimus Power ušao je u 14 najboljih od ukupno 300 evropskih timova koji su se prijavili na prestižno PowerUP! takmičenje iz oblasti energije i čistih tehnologija, u organizaciji evropske kompanije InnoEnergy. Na finalu koje je nedavno održano u Krakovu na Impact’19 konferenciji, jednom od najznačajnijih ekonomskih događaja u Centralnoj i Istočnoj Evropi, SmartCat tim izazvao je veliko interesovanje najvećih evropskih energetskih kompanija, poput, Veolie koja danas upošljava 170.000 ljudi.

Učešće u samom finalu takmičenja je veliki uspeh za Srbiju, jedinu zemlju pored Turske, izvan Evropske Unije koja je imala predstavnika na PowerUp!-u.

“Na samom događaju smo imali priliku da upoznamo predstavnike kompanija InnoEnergy i Veolia Group koji su vrlo zainteresovani za saradnju sa nama. Naš Optimus Power sa svojom tehnologijom korišćenja velikih podataka (Big Data) i mašinskog učenja u oblasti energije i energetske efikasnosti, privukao je dosta pažnje, budući da može biti od koristi svim velikim kompanijama koje traže način da unaprede svoje poslovanje. Zainteresovanost investitora je definitivno pokazatelj da smo kreirali proizvod koji je potreban današnjem tržištu”, izjavila je Sanja Hajduković, predstavnica srpskog finaliste SmartCat-a.

Danubia NanoTech iz Slovačke proglašen je pobednikom takmičenja, dobivši ček na 50.000 evra, kao i priliku da se priključi prestižnom Highway biznis akceleratoru. Pobednik je predstavio rešenje za monitoring vazdušne toplote u formi grafenskog termometra, dostupnog u obliku izuzetno tankog filma koji se može prikačiti na bilo koju površinu koja nije metalna. Ova tehnologija je dragocena za baterije električnih vozila, kao i za baterije mrežnih skladišta, produžavajući njihovo trajanje.

Drugo mesto, i 10.000 evra osvojio je Atlant3D iz Letonije sa svojim 3D štampačem specijalizovanim za proizvodnju mikro i nano čipova, dok je treće mesto, uz novčanu nagradu od 5.000 evra odneo V-Chiller iz Mađarske, sa njihovim revolucionarnim rashladnim uređajem koji konzervirana pića može da ohladi za samo jedan minut, bez štete po okolinu.

“Važno je naglasiti da PowerUp! takmičenje nije samo za energetske kompanije. Otvoreno je, takođe, za rešenja iz oblasti mobilnosti, tehnologija čistog vazduha, grejanja, cleantech i pametnih tehnologija. Ono što nas izdvaja u odnosu na druga takmičenja je to što pored novčanih nagrada, učesnici se mogu osloniti i na našu temeljnu podršku, mentorstvo i preduzetničko znanje kako bi podigli svoje proizvode i usluge na sledeći nivo”, izjavio je Jakub Miler, izvršni direktor InnoEnergy-a za Centralnu Evropu.

Glavna motivacija za učestvovanje na ovom takmičenju je, zapravo, prilika da startapi budu pozvani na prestižni Highway akceleratorski program, jedan od najtemeljnijih u Evropi, nudeći investiciju vrednosti do 150.000 evra i stručnost InnoEnergy-a na putu ka sledećoj fazi u razvoju startapa.

Po prvi put u istoriji takmičenja dodeljivana je posebna Clean Air Challenge nagrada, namenjena kompanijama koje uvode inovacije na polju inicijativa za čistiji vazduh. Ova nagrada je dodeljena startapu Roofit solar iz Estonije i njihovom inovativnom solarnom panelu.

Učestvovanje na PowerUp!-u takođe daje startapima priliku da upoznaju vodeće predstavnike energetskog i cleantech sektora, od kojih su mnogi zvanični partneri takmičenja. Ovogodišnji partneri su RAFAKO, D.TEK, ZSE Grupa i Enerjisa Enerji A.Ş.

InnoEnergy je podržan od strane EIT, tela Evropske Unije.