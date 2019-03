Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) organizuje po drugi put Nedelju otvorenih podataka koja će se ove godine održati u periodu od 1. do 7. aprila.

Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže događajima koji će se ovoga put održati u 8 gradova Srbije i obuhvatiće ukupno 17 događaja.

Cela Nedelja otvorenih podataka je deo inicijative Serbia Digital Week.

Na skupovima koji će se održati biće predstavljena nacionalna inicijativa za otvaranje podataka, govoriće se o zakonskim okvirima otvorenih podatka, kao i novim skupovima podataka koje su državne institucije objavile na novom, redizajniranom Nacionalnom portalu otvorenih podataka (data.gov.rs), a takođe će stručnjaci govoriti o međunarodnim trendovima u oblasti otvaranja podataka.

Događaji se realizuju u saradnji sa 21 partnerom: lokalnim institucijama, organizacijama civilnog društva, kompanijama i tehnološkim zajednicama.

Neke od sesija biće posvećene otvorenim podacima lokalnih samouprava, gde će biti reči o tome kako gradovi i opštine otvaraju svoje javne podatke i kako to doprinosi unapređenju kvaliteta svakodnevnog života i rada ljudi, privatnih i javnih institucija.

Svi programi tokom Nedelje otvorenih podataka su besplatni, a učesnici/e će imati priliku da nauče kako da koriste otvorene podatke za svoj biznis, analiziraju i vizualizuju podatke o zagađenju vazduha ili koriste satelitske podatke u svojim istraživanjima.

Nedelja otvorenih podataka održava se u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i UNDP, a podržavaju Svetska banka, Fond za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF) i Švedska agencija za međunarodnu saradnju (SIDA).