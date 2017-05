Neto profit kompanije Lenovo za prošlu godinu pola milijarde dolara

Lenovo grupacija danas je objavila finansijske rezultate za poslednji kvartal kao i za celokupnu fiskalnu 2016-17 godinu, koja se završila 31. marta 2017. godine.

U godini koja je predstavljala značajnu transformaciju za kompaniju, Lenovo je ostvario dobar napredak kada je u pitanju implementacija i sprovođenje svoje nove strategije „u tri koraka“, koja ima za cilj da se izbori sa svim kritičnim poslovnim izazovima današnjice, dok istovremeno pozicionira kompaniju tako da može da ostvari dugoročni rast.

U sklopu transformacije kompanije Lenovo, kompanija je primenila novi mlasnički model kako bi na drugačiji način upravljala različitim poslovnim segmentima. Na čelu sa novim liderima u svojim oblastima, ovaj model je već demonstrirao određena poboljšanja.

„Uprkos izazovima na tržištu, prihod kompanije Lenovo nastavio je da raste i u četvrtom kvartalu, nakon što je bio u padu u prethodnih 5 kvartala”, izjavio je Jang Juanking (Yang Yuanqing), predsednik i izvršni direktor kompanije Lenovo. „Kako bismo podstakli dalji rast, jasno smo definisali strategiju u tri koraka. Prvi korak odnosi se na održavanje vodeće pozicija u oblasti PC računara kada su u pitanju obim, profitabilnost i inovacije, a istovremeno ćemo raditi na drugom koraku, koji se odnosi na rast u sektoru mobilnih uređaja i data centara. Paralelno sa prva dva koraka, radićemo i na trećem koraku naše strategije, a to je povezivanje uređaja i infrastrukture sa cloud platformom, kako bismo maksimalno iskoristili sve prednosti novih tehnologija. Uz novu strategiju, uvereni smo da ćemo ostvariti dugoročan i održiv razvoj”.

U poslednjem fiskalnom kvartalu, prihod kompanije iznosio je 9,6 milijardi američkih dolara, što predstavlja porast od 4,9 odsto u poređenju sa prethodnom godinom, na šta su u velikoj meri uticali dobri rezultati u segmentu PC račuara/pametnih uređaja i mobilnih telefona. Za celu fiskalnu godinu, koja se završila 31. marta 2017. godine, prihod kompanije Lenovo iznosio 43 milijarde američkih dolara, što predstavlja pad od 4,2 odsto u poređenju sa prethodnom godinom.

Neto profit kompanije u poslednjem kvartalu opao je za 9,8 odsto u poređenju sa prethodnom godinom, i iznosio je 1,4 milijarde američkih dolara, dok je za celu godinu neto profit opao za 7,8 odsto, i iznosio je 6,1 milijardi američkih dolara. Operativni profit u poslednjem kvartalu iznosio je 74 miliona američkih dolara, dok je za celu fiskalnu godinu operativni profit iznosio 672 miliona američkih dolara.

Neto dobit u poslednjem kvartalu iznosila je 107 miliona američkih dolara, dok je neto dobit za celu godinu iznosila 535 miliona američkih dolara, što predstavlja porast za 660 miliona američkih dolara u poređenju sa prethodnom godinom.

Osnovna zarada po akciji u poslednjem kvartalu iznosila je 0,97 američkih, odnosno 7,56 hongkongških centi, dok je za celu fiskalnu godinu zarada iznosila 4,86 američkih, odnosno 37,71 hongkongških centi. Bord direktora kompanije Lenovo objavio je dividendu od 2,63 američkih centi, odnosno 20,5 hongkongških centi po akciji za fiskalnu godinu koja za završila 31. marta 2017. godine.