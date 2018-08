Nikon D850 i AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR osvojili EISA nagrade 2018/2019

Nikon sa zadovoljstvom objavljuje da su fotoaparat Nikon D850 i telefoto objektiv AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR dobili nagrade za najbolje proizvode u kategoriji „Professional DSLR Camera“ (Profesionalni D-SLR fotoaparat) i „Professional Lens“ (Profesionalni objektiv) za godinu 2018/2019. Nagrade, koje dodeljuje udruženje European Imaging and Sound Association (EISA), dokazuju posvećenost kompanije Nikon razvoju inovativne opreme, koja pomaže fotografima da pomeraju granice kreativnosti i tehnologije.

Komentar udruženja EISA o fotoaparatu Nikon D850, dobitniku nagrade „Professional DSLR Camera“ za 2018/2019.

Model D850 predstavlja izvanredni i moćni D-SLR punog formata koji sa lakoćom izlazi na kraj sa svim izazovima, što ga čini ubedljivim pobednikom u kategoriji „Professional DSLR Camera“ za tekuću godinu. Njegov BSI CMOS senzor od 45,7 megapiksela omogućava fotografima da snime kako statične slike visoke rezolucije, tako i 4K UHD video-zapise punog formata. Model D850 može da snima sedam slika u sekundi u punoj rezoluciji (devet sa dodatnim rukohvatom za bateriju), a opremljen je i istim sistemom autofokusa u 153 tačke kao i Nikon D5, što mu omogućava da pouzdano prati subjekte koji se kreću. Veliko i svetlo optičko tražilo značajno olakšava kadriranje subjekata.

Komentari udruženja EISA o modelu AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR, dobitniku nagrade „Professional Lens“ za godinu 2018/2019.

Prvi objektiv iz kompanije Nikon sa ugrađenim telekonverterom predstavlja san svih snova za mnoge profesionalne sportske i akcione fotografe. Osim praktičnog telekonvertera, njega krasi još i žižna daljina od čak 560 mm pri maksimalnom otvoru blende od f/5,6. Ovaj objektiv obezbeđuje oštre slike duž čitavog opsega zuma, čak i kada snimate pri maksimalnom otvoru blende. Njegov efikasni sistem stabilizacije omogućava vam da snimate pri do četiri puta sporijim brzinama zatvarača nego što bi u suprotnom bilo moguće. Objektiv je u potpunosti zaštićen od vremenskih uslova zahvaljujući sloju fluora koji štiti prednji element od vode, prašine i prljavštine.

EISA predstavlja saradnju 55 najistaknutijih međunarodnih stručnih časopisa za potrošačku elektroniku. Nagradama koje se dodeljuju svake godine ističu se novi proizvodi na tržištu koji kombinuju najnaprednije tehnologije i praktične funkcije sa vrhunskim performansama u klasi.