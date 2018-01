Kompanija Nikon predstavlja AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR, prvi telefoto objektiv među NIKKOR objektivima koji ima ugrađeni 1,4x telekonverter. Uvek oštar i stabilan, ovaj zum objektiv omogućava domet od 560 mm u trenutku dešavanja.

Bilo da ste na stadionu ili na planinskom obronku, AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 vam omogućava da iskoristite sve prednosti rada na terenu. Čvrsta, dobro pozicionirana ručica omogućava lako i zgodno aktiviranje telekonvertera. Fotografi mogu da povećaju opseg žižne daljine sa 180–400 mm (f/4) na 560 mm (f/5,6) bez prilagođavanja držanja fotoaparata i ne skidajući pogled sa tražila.

Napredni optički dizajn pruža fotografima mogućnost da povećaju domet ne narušavajući oštrinu slike. A funkcija Smanjenje vibracije (VR) kompanije Nikon pruža prednost od četiri koraka ekspozicije, čak i kada se aktivira telekonverter. Funkcija SPORT VR pouzdano prati subjekte koji se brzo kreću, a napredni autofokus obezbeđuje vrhunske performanse pronalaženja subjekta. Prednosti u pogledu ergonomije se ogledaju u činjenici da su položaji prstenova za zumiranje i fokusiranje zamenjeni radi uravnoteženog rukovanja, a element objektiva od fluorita smanjuje težinu.

Dirk Jasper, menadžer marketinga proizvoda u kompaniji Nikon Europe je izjavio: „Ovaj telefoto objektiv je napravljen tako da zadovolji potrebe profesionalnih fotografa sportskih događaja i životinjskog sveta koji su spremni na sve za dobru fotografiju. Napredak u optičkoj tehnologiji nam je omogućio da sada možemo da ponudimo veću svestranost i veći domet, bez povećanja težine ili ugrožavanja performansi. Više ne morate često da menjate objektive, što znači manje propuštenih prilika na terenu.”

Pregled ključnih karakteristika

Ugrađeni 1,4x telekonverter: opseg žižne daljine se sa 180–400 mm (f/4) povećava na 560 mm (f/5,6).

Oštrina sa bilo koje daljine: iskoristite prednosti oštrine u čitavom rasponu kadra u celom opsegu zumiranja, čak i kada fotografišete sa potpuno otvorenom blendom.

Stabilnost pri svim brzinama: VR omogućava fotografisanje sa do četiri puta sporijom brzinom zatvarača nego što bi u suprotnom bilo moguće.1 Funkcija SPORT VR pouzdano prati subjekte koji se brzo kreću.

Pouzdan odziv: Napredno AF praćenje prati subjekte koji se brzo kreću. Elektromagnetna blenda obezbeđuje precizne ekspozicije pri fotografisanju sa velikim brojem slika u sekundi.

Spreman za snimanje na terenu: svaki pokretni deo tela objektiva je zaptiven radi zaštite od vremenskih uslova. Sloj fluora aktivno odbija vodu, prašinu i prljavštinu, ne ugrožavajući kvalitet slike.