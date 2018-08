Nikon predstavlja novi sistem sa Z bajonetom i 2 nova fotoaparata: Nikon Z 7 i Z 6

Nikon sa zadovoljstvom najavljuje puštanje u prodaju fotoaparata bez ogledala punog Nikon FX formata, Z 7 i Z 6, kao i NIKKOR Z objektiva sa novim bajonetom većeg prečnika.

Nova dimenzija bez ogledala uz Nikonov sistem sa Z bajonetom

Sistem sa Z bajonetom se sastoji od fotoaparata bez ogledala sa novim bajonetom većeg prečnika, kao i kompatibilnih NIKKOR objektiva i dodatne opreme. Ovaj sistem je realizovan težnjom ka novoj dimenziji u optičkim performansama. Nasledio je Nikonovu tradiciju kvaliteta, vrhunsku tehnologiju snimanja, sjajnu funkcionalnost i visoku pouzdanost – inovacije proistekle iz digitalnih SLR fotoaparata.

U srcu novog sistema sa Z bajonetom je novi bajonet većeg prečnika koji otvara nove mogućnosti za dizajn objektiva, kao i nove kreativne prilike. Sistem sa Z bajonetom će nuditi niz objektiva visokih performansi*, uključujući svetlosno najjači objektiv u istoriji kompanije Nikon uz f/0,95. Osim toga, novi bajonet adapter će omogućavati kompatibilnost sa NIKKOR objektivima sa F bajonetom, što će fotografima pružiti širi izbor.

Sistem „Z“ predstavlja uvod u novo poglavlje. Nikon Z se zasniva na Nikonovoj težnji ka vrhunskim performansama. Reč je o pomeranju granica mogućnosti i pružanju alatki koje omogućavaju fotografima veću kreativnost.

Nikon će proširiti vrednost fotoaparata bez ogledala očuvanjem tradicije kvaliteta, uz praćenje razvoja tehnologije snimanja. Nikon će i dalje predvoditi svet fotografije tako što će fotografima nuditi podsticajne nove proizvode.

Pregled proizvoda Z 7 i Z 6

Fotoaparati Z 7 i Z 6 su opremljeni novim Nikonovim CMOS senzorom punog FX formata sa pozadinskim osvetljenjem i ugrađenim AF sa detekcijom faze u žižnoj ravni, kao i najnovijim mehanizmom za obradu slike, EXPEED 6.

Fotoaparat Z 7 ima 45,7 efektivnih megapiksela i podržava standardni opseg osetljivosti od ISO 64–25.600. U kombinaciji sa NIKKOR Z objektivima, fotoaparat postiže izvanredan nivo oštrine i detalja, sve do ivica slike.

Z 6 je fotoaparat FX formata opšte namene sa ukupnim brojem efektivnih piksela od 24,5 megapiksela i podržava širok opseg standardnih osetljivosti od ISO 100–51.200. Uz vrhunske performanse pri visokim osetljivostima i snimanje 4K UHD filmova punog formata sa punim iščitavanjem piksela, Z 6 ispunjava niz zahteva, poput fotografisanja u nedovoljno osvetljenim okruženjima i snimanja filmova.

Osnovne funkcije fotoaparata Z 7 i Z 6

Opremljen je novim CMOS senzorom FX formata sa pozadinskim osvetljenjem i ugrađenim AF-om sa detekcijom faze u žižnoj ravni

CMOS senzor sa pozadinskim osvetljenjem i ugrađenim AF tačkama sa detekcijom faze u žižnoj ravni usvojen je za fotoaparate Z 7 i Z 6. Model Z 7 ima ukupan broj efektivnih piksela od 45,7 megapiksela i podržava opseg standardnih osetljivosti od ISO 64–25.600 (moguće je i smanjenje na ekvivalentnu vrednost ISO 32 i proširenje na ekvivalentnu vrednost ISO 102.400). Model Z 6 ima ukupan broj efektivnih piksela od 24,5 megapiksela i podržava širok opseg standardnih osetljivosti od ISO 100–51.200 (dodatno smanjenje na ekvivalentnu vrednost ISO 50 i proširenje na ekvivalentnu vrednost ISO 204.800).

Hibridni AF sistem sa tačkama fokusa pokriva približno 90% oblasti slike

Model Z 7 ima 493 tačke fokusa*, a Z 6 ima 273, što omogućava veliku pokrivenost od približno 90% oblasti slike, i horizontalno i vertikalno. Ovaj hibridni AF sistem koristi algoritam optimizovan za senzor FX formata za automatsko prebacivanje između AF-a sa detekcijom faze u žižnoj ravni i AF-a sa detekcijom kontrasta uz fokusiranje. Upotreba NIKKOR Z objektiva dodatno povećava tačnost AF-a i kod fotografija i kod filmova.

Novi mehanizam za obradu slike EXPEED 6 za oštre i jasne slike i nove funkcije koje podržavaju kreativno izražavanje

Fotoaparati Z 7 i Z 6 su opremljeni novim mehanizmom za obradu slike EXPEED 6. Zahvaljujući izvanrednoj rezoluciji NIKKOR Z objektiva i NIKKOR objektiva sa F bajonetom, prikaz subjekata je oštriji nego ikada do sada. I šum se efikasno smanjuje.

Osim toga, opcija uoštravanja srednjeg opsega dodata je u parametre oštrine Picture Control. Ova opcija, zajedno sa postojećim parametrima uoštravanja i jasnoće, omogućava korisnicima da različite teksture unutar ekrana uoštravaju ili umekšavaju, i za fotografije i za filmove*. Fotoaparati pružaju i 20 opcija za Creative Picture Control (Kreativni Picture Control), kao podršku za kreativno izražavanje. Nivo efekta je podesiv od 0 do 100.

Elektronsko tražilo koje koristi vrhunske optičke tehnologije i tehnologije za obradu slike kompanije Nikon za pružanje jasnog i prirodnog prikaza

Elektronsko tražilo usvojeno za Z 7 i Z 6 je udobno i jednostavno za korišćenje u poređenju sa optičkim tražilima. Oba fotoaparata su opremljena elektronskim tražilom za koje je usvojen OLED ekran sa približno 3.690.000 tačaka. Elektronsko tražilo ima pokrivanje slike od približno 100% i uvećanje od 0,8×, kao i dijagonalni ugao gledanja od približno 37,0°.

Zasniva se na vrhunskim optičkim tehnologijama i tehnologijama za obradu slike kompanije Nikon koje osiguravaju jasno i ugodno pregledanje u poređenju sa optičkim tražilima, uz smanjenu aberaciju i minimalno naprezanje očiju, čak i tokom dužeg fotografisanja. Tu je i sloj fluora koji efikasno odbija prljavštinu nanetu na zaštitni okvir okulara. Osim toga, meni <i> se može prikazati u elektronskom tražilu, što korisnicima omogućava brz prikaz i podešavanje niza podešavanja fotografisanja, uključujući ISO osetljivost, režim AF oblast i Picture Control – sve to prilikom gledanja kroz tražilo.

Jedinstveni ergonomski dizajn kompanije Nikon koji omogućava intuitivno rukovanje

Modeli Z 7 i Z 6 su nasledili vrhunsku funkcionalnost kojoj je kompanija Nikon godinama bila posvećena pri razvoju fotoaparata. Njihova tela su kompaktna i odlikuju se čvrstim rukohvatom jednostavnim za držanje i dugmadi, kao što su dugme za pomoćni selektor, AF-ON, ISO i korekciju ekspozicije, pozicioniranom tako da omogućava brzo i lako korišćenje. Osim toga, displej je smešten na gornji deo fotoaparata, gde mogu da se prikazuju informacije o podešavanjima, isto kao kod vrhunskih modela digitalnih SLR fotoaparata.

Funkcije za filmove, kao što je 10-bitni N-Log, koji omogućava široki dinamički opseg i vremenskog kodiranja koje zadovoljava profesionalne potrebe

Modeli Z 7 i Z 6 podržavaju snimanje 4K UHD filmova punog formata (3840 × 2160)/30p u FX formatu, ali i snimanje Full HD/120p filmova. Oštriji 4K UHD filmovi su mogući uz puno iščitavanje piksela.*1 Osim toga, funkcija Active D-Lighting, elektronsko smanjenje vibracije i diferenciranje fokusa mogu da se koriste uz snimanje 4K UHD i Full HD filmova. Nikonov originalni N-Log može da se koristi i uz 10-bitni*2 HDMI izlaz.

Fotoaparati imaju i veliku dubinu boje i dinamički opseg sa 12 stepeni i 1300% za snimanje*3 velike količine informacija o tonovima iz svetlijih delova i senki za efikasniju gradaciju boja. Podrška za vremenski kôd olakšava sinhronizaciju video zapisa i zvuka sa segmentom filma preko više uređaja. Osim toga, kontrolni prsten ugrađen u NIKKOR Z objektive može da se koristi za tiho i ujednačeno podešavanje postavki poput otvora blende i korekcije ekspozicije.

Nikonovo prvo*1 smanjenje vibracije unutar fotoaparata uz efikasnost od pribl. 5,0 stepeni*2

Modeli Z 7 i Z 6 su opremljeni smanjenjem vibracije (VR) unutar fotoaparata. VR jedinica pruža korekciju za kretanje duž pet osa. Efekti smanjenja vibracije su ekvivalentni povećanju brzine zatvarača od približno 5,0 stepeni*1. Ova funkcija može efikasno da se koristi sa NIKKOR F objektivima, uključujući one koji nisu opremljeni funkcijom VR, uz FTZ bajonet adapter (prodaje se zasebno)*3.

Ostale funkcije

Operativni sistem nasleđen od Nikon digitalnih SLR fotoaparata omogućava intuitivno rukovanje dugmadi i prekidačima

Isti nivo snage i izdržljivosti, kao i otpornosti na prašinu i kapanje vode kao kod modela Nikon D850, u kompaktnom telu

LCD monitor osetljiv na dodir od 8,0 cm (3,2 inča), sa približno 2.100.000 tačaka i mehanizmom nagiba

Tiho fotografisanje otklanja podrhtavanje i šumove koje izaziva okidanje. Nova funkcija fokusiranja slike* 1 korisniku omogućava da potvrdi ispravne postavke nakon fotografisanja uz pomeranje fokusa. Simulirana monohromatska slika putem tehnologije sa vrhunskim fokusom emulira kako će dubinska oštrina izgledati nakon kombinovanja svih slika u fokus u softveru za uređivanje* 2

korisniku omogućava da potvrdi ispravne postavke nakon fotografisanja uz pomeranje fokusa. Simulirana monohromatska slika putem tehnologije sa vrhunskim fokusom emulira kako će dubinska oštrina izgledati nakon kombinovanja svih slika u fokus u softveru za uređivanje* Kontinualno fotografisanje velikom brzinom (produženo)* 3 pri približno 9 fps (Z 7) i 12 fps (Z 6) snima brze pokrete

pri približno 9 fps (Z 7) i 12 fps (Z 6) snima brze pokrete Intervalsko fotografisanje koje omogućava kreiranje 8K (Z 7) intervalskih filmova* 2

Prošireni opseg merenja pri slabom osvetljenju* 4 omogućava korisnicima da lako snimaju scene poput prelaza od zalaska sunca do zvezdanog noćnog neba, uz automatsku ekspoziciju

omogućava korisnicima da lako snimaju scene poput prelaza od zalaska sunca do zvezdanog noćnog neba, uz automatsku ekspoziciju Ugrađeni Wi-Fi® za direktno povezivanje sa pametnim uređajem pomoću aplikacije SnapBridge

Ugrađeni Wi-Fi® omogućava prenos slika i filmova na računar

Podrška za dodatnu opremu za postojeći digitalni SLR fotoaparat, poput bežičnog predajnika WT-7 (dostupan zasebno) za prenos slika i filmova velikom brzinom preko žičane ili bežične LAN mreže i radio kontrolisano napredno bežično osvetljenje koje omogućava fleksibilno fotografisanje sa više jedinica blica

Razvoj nosača baterija MB-N10

U nosač baterija MB-N10 koji je trenutno u fazi razvoja će stati dve punjive Li-jonske baterije EN-EL15b, što efikasno povećava broj mogućih snimaka i/ili vreme snimanja filmova za približno 1,8×. Pružiće isti nivo otpora na prašinu i kapanje vode kao modeli Z 7 i Z 6 i podržaće punjenje preko USB-a pomoću AC adaptera za punjenje EH-7P.

Informacije o puštanju ovog proizvoda u prodaju biće naknadno objavljene.

Trgovačke oznake (kompanije, proizvodi, usluge itd.) su žigovi ili registrovani žigovi odgovarajućih vlasnika.