NIS i Mastercard letnja kampanja

Najnovije MasterIndex Srbija 2017 istraživanje pokazalo je da se benzinske stanice nalaze na drugom mestu liste lokacija na kojima se najčešće plaća debitnim karticama, što je izjavilo 28% ispitanika, odmah nakon kupovine hrane u supermarketima.

Kako bi nagradili lojalnost kupaca, kompanije NIS i Mastercard pripremile su osvežavajuće letnje iznenađenje za sve korisnike Mastercard i Maestro kartica na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama, koje će trajati od 17. jula do 20. avgusta.

Naime, tokom kampanje, za svaku standardnu transakciju obavljenu Mastercard i Maestro karticama u iznosu od 4.000 dinara ili više, kupci na poklon dobijaju osvežavajuće piće.

Korisnici mogu da izaberu Chocofreddo, limunadu, ledeni čaj, G-Drive energetsko piće ili G-Drive energetsko piće sa ukusom kafe, isključivo na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama koje se nalaze uz auto-puteve kroz Srbiju, a zatim uz ovaj poklon nastave svoje putovanje osveženi i osnaženi.

Za više informacija o zajedničkoj kampanji kompanija NIS i Mastercard, posetite stranicu www.nispetrol.rs, i www.mastercard.rs, ili pozovite korisnički servis kompanije NIS 08 0000 8888.