NIS ulaže 114,5 miliona dinara u bezbednost i digitalizaciju u školama

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović i generalni direktor kompanije NIS Kiril Tjurdenjev potpisali su danas u Beogradu Memorandum o saradnji.

Na svečanosti u Palati Srbija razmenjeni su i sporazumi o saradnji kompanije NIS i lokalnih samouprava, partnera programa društvene odgovornosti „Zajednici zajedno“. Kroz ovaj program NIS će uložiti 114,5 miliona dinara u osnovne i srednje škole u 12 gradova i opština u Srbiji – Beogradu, Novom Sadu, Požarevcu, Nišu, Čačku, Zrenjaninu, Pančevu, Kikindi, Kanjiži, Novom Bečeju, Srbobranu i Žitištu. Sredstva su namenjena za opremanje obrazovnih ustanova u navedenim gradovima savremenim bezbednosno-informacionim sistemima i digitalizaciju nastavnog programa. Na ovaj način NIS želi da doprinese bezbednosti dece u školama, kao i da učenicima obezbedi bolje uslove za sticanje novih znanja i veština.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević istakao je da je ulaganje u obrazovanje dokaz da je kompanija NIS okrenuta deci.

Želim da se zahvalim za sve što je ova kompanija uradila i što će tek uraditi, i mogu slobodno da kažem da smo postali partneri. Posebno je važno što NIS uvek pita šta je potrebno i neophodno, kako bi što bolje odgovorili na potrebe zajednice. Ova akcija ima veliki značaj za bezbednost dece, koja nam je prioritet. Što je bolji i stabilniji sistem, veća je mogućnost da sprečimo loše situacije i da učinimo naše škole što bezbednijim, zaključio je Šarčević.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zahvalio je NIS-u što pruža doprinos težnjama Republike Srbije da podigne kvalitet života građana naše zemlje.

Važno je da kompanije budu društveno odgovorne i da pokažu da, sem sticanja profita u Republici Srbiji, umeju i da ulože u lokalne sredine i doprinesu kvalitetnijem životu meštana. Zadatak Vlade Srbije nije samo da ljudi imaju ono osnovno, već da kako država ekonomski jača, ljudi to svakog dana i lično osete, da njihova deca imaju bolje škole, da imaju bolje bolnice, puteve, ali i veću bezbednost, rekao je Stefanović.

Generalni direktor NIS Kiril Tjurdenjev rekao je da je od 2009. godine kroz program „Zajednici zajedno“ realizovano gotovo hiljadu projekata i uloženo više od milijarde dinara.

Potrebe zajednice sagledavamo u realnosti današnjice, ali uvek sa pogledom u budućnost. U partnerstvu sa Vladom Srbije i lokalnim samoupravama određujemo i prioritete. Prošle godine je to bilo zdravlje dece o kojem ćemo, naravno, i dalje brinuti. U ovoj godini, naš fokus ostaje na mladima. U saradnji sa ministarstvima prosvete i unutrašnjih poslova, podržavamo digitalizaciju u obrazovanju i unapređenje bezbednosnih sistema u školama, rekao je Tjurdenjev.

Skupu su prisustvovali i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.

Današnja svečanost ujedno označava i početak ovogodišnjeg konkursa u okviru programa „Zajednici zajedno“. O izboru projekata koji će biti podržani odlučivaće Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, lokalne zajednice i kompanije NIS. Svi uslovi i propozicije javnog konkursa „Zajednici zajedno“ koji traje do 17. marta 2020. godine objavljeni su na sajtu www.nis.eu/zajednici-zajedno, a rezultati konkursa biće objavljeni do 22. aprila 2020. godine.

Kao jedan od vodećih socijalnih investitora u Srbiji, NIS pod sloganom „Budućnost na delu“ već godinama ulaže značajna sredstva u razvoj zajednice, posebno podršku mladima. Od 2009. godine u društveno odgovorne projekte kompanija je investirala više od 3,7 milijardi dinara.