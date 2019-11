Nokia 800 Tough stiže u Srbiju

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je dostupnost Nokia 800 Tough modela u Srbiji.

Pridružujući se portfoliju vodećih funkcijskih telefona na tržištu, Nokia 800 Tough je telefon koji donosi novi nivo izdržljivosti fanovima širom sveta. Osim toga što je otporan na vodu i prašinu, Nokia 800 Tough takođe je zaštićen od padova i dizajniran da izdrži ekstremne temperature, što ga čini idealnim saputnikom za sva avanturistička putovanja i pravo je rešenje za sve fanove koji rade u zahtevnom radnom okruženju. Nokia 800 Tough donosi najnovije funkcije koje su karakteristične za moderne telefone, uključujući Google Assistant, popularne aplikacije kao što su WhatsApp i Facebook, 4G povezanost i drugo.

Dovođenje izdržljivosti do ekstremnih nivoa

Nokia 800 Tough nosi oznaku IP68 što znači da ovaj model bez problema može da izdrži pad u vodu[ii] , kišne izlete, korišćenje u prašnjavim radnim okruženjima ili čak pokrivenost peskom na plaži. Nokia 800 Tough takođe je dizajniran da izdrži ekstremne temperaturne promene, što znači da će raditi savršeno bez obzira na to da li ga ponesete sa sobom na skijanje ili ostavite u kolima tokom sunčanog letnjeg dana. Nokia 800 Tough poseduje MIL-STD-810G vojni standard, što znači da je izrađen i testiran da ispuni vojne standarde i da izdrži ekstremno niske temperature i do -20C ili visoke temperature do 55C.

Sa dodatnom neklizajućom oblogom i gumiranim ivicama, Nokia 800 Tough će savršeno ležati u vašoj ruci. U slučaju da vam ispadne iz ruke, Nokia 800 Tough je izrađen da izdrži česte padove čak i na beton sa visine od 1,8m[iii] .

Svi moderni alati neophodni za posao

Nokia 800 Tough dolazi sa svim modernim funkcijama i podrškom tehnologije veštačke inteligencije. Google Assistant vam omogućava da završite još više obaveza koristeći samo svoj glas. Možete da obavljate pozive ili šaljete poruke bez kuckanja i da dobijete bilo koju informaciju sa interneta dok su vam oči i ruke usmerene na posao. Nokia 800 Tough takođe dolazi sa preinstaliranim aplikacijama WhatsApp i Facebook, tako da možete da budete u kontaktu sa prijateljima i porodicom, bez obzira na to da li istražujete svet ili radite na terenu. Korisnici takođe mogu da preuzmu još više aplikacija sa app prodavnice.

Nokia 800 Tough je dizajniran za jednostavnu svakodnevnu upotrebu i dolazi sa velikim pristupačnim dugmićima tako da fanovi mogu da pristupaju meniju i javljaju se na pozive čak i kada nose rukavice. Ako želite da prenesete posao na veći ekran, Nokia 800 Tough omogućava da kreirate sopstveni Wi-Fi hotspot dajući vam 4G LTE[iv] konekciju na bilo kom uređaju, gde god da ste.

Sadrži sve što vam je potrebno

Nokia 800 Tough poseduje otvor koji omogućava kačenje telefona za ranac, zglob ili konopac, što znači da bez brige možete da planinarite, šetate ili obavljate zahtevne poslove znajući da je vaš telefon siguran i dostupan u svakom trenutku. Ovaj model takođe dolazi sa zvučnikom, tako da možete da ostanete posvećeni poslu dok obavljate razgovor bez upotrebe ruku.

Nokia 800 Tough poseduje ugrađenu kameru i blic što omogućava pravljenje fotografija u pokretu, bile sa putovanja ili sa važnih projekata na terenu, u svako doba dana. Nokia 800 Tough takođe dolazi sa baterijskom lampom koja se nalazi na vrhu telefona, što omogućava osvetljavanje mračnih okruženja.