Nordeus otvara vrata potpuno besplatnom co-working prostoru

Danas počinje sa radom Nordeus Hub, besplatan co-working prostor na Novom Beogradu koji je specijalno kreiran za potrebe gaming industrije. Kao prvi prostor ovog tipa zemlji, Hub je namenjen razvoju indie game timova, startup-ova i osnaživanju talenata sa ciljem unapređenja gaming ekosistema u Srbiji.

Ponudom edukativnih programa, meetup-a, prezentacija i događaja namenjenih zajednici, Hub će biti centar u kojem ljudi mogu da uče i razvijaju svoje veštine, sarađuju, pronalaze saradnike i dobijaju pomoć i podršku Nordeusovog tima, kao i drugih kompanija i profesionalaca iz industrije.

Pokretanju Huba posebno dizajniranog u svrhu podrške gaming industriji u Beogradu i Srbiji, prethodilo je više od godinu dana razvoja koncepta, sa probnim prostorom pokrenutim u decembru 2018. godine koji je dokazao potrebu za ovakvom inicijativom. Lociran u GTC Green Heart poslovnom kompleksu, u zgradi do Nordeusa, sa svojih 260 kvadrata ovaj prostor ima kapacitet od 30 sedećih mesta u co-working prostoru i okvirno 70 mesta kada su u pitanju događaji, a raspolaže i sa dve sale za sastanke, kuhinjom i drugim prostorijama.

“U Nordeus Hubu organizovaćemo praktične programe i događaje za developere iz IT industrije i studente, koji će ih upoznati sa gamingom kao biznisom i ponuditi im alate i podršku tokom početnih faza svojih karijera i startup-ova u ovoj industriji”, rekao je Miloš Paunović, CSR specijalista u Nordeusu. “Želimo da stvorimo više uspešnih gaming kompanija, i da pomognemo razvoju robusnog ekosistema koji će doprineti pozicioniranju Srbije na globalnoj mapi gaminga”.

Hub će nuditi različite programe i događaje namenjene zajednici gaming profesionalaca i studenata, sa ciljem njihovog povezivanja i podrške u nalaženju svog puta u industriji. Dva ključna programa koja će biti započeta u 2019. godini su “Booster” i “Intro to Gaming”.

Booster je besplatni program koji će u trajanju od šest meseci ponuditi timovima i pojedincima u gaming industriji prostor za rad i saradnju u co-working prostoru, seriju specijalno dizajniranih radionica i mogućnosti za mentorstvo od strane Nordeusovih veterana iz industrije. Prvi program je već započeo zahvaljujući prijavama koje su ostvarene kroz saradnju sa SGA (Asocijacija industrije video-igara Srbije), ali svi zainteresovani za narednu rundu se mogu prijaviti na https://nordeus.com/nordeus-hub.

Intro to Gaming je serija događaja i prezentacija namenjenih svima koje zanima karijera u gaming industriji i pokriva sve aspekte rada u pomenutoj industriji. Do kraja 2019. godine govoriće se o temama kao što su: industrija video-igara u svetu, Free-to-Play tržište igara, razvoj video igara, umetnost u video igrama, produkcija, dizajniranje video igara, i mnogim drugim. Za najaktuelnije informacije pratite Nordeus Hub putem kanala na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, i YouTube. Prvi događaj je planiran za početak oktobra.

Nordeus Hub predstavlja bitan dodatak već postojećim inicijativama koje je Nordeus pokrenuo u saradnji sa drugim kompanijama, kao što su Asocijacija industrije video-igara Srbije (SGA) i Inicijativa ”Digitalna Srbija”. Prethodne godine, zajedno sa sedam drugih gaming kompanija, pokrenut je SGA sa ciljem povezivanja svih gaming timova u celoj Srbiji, nudeći im podršku i vidljivost, sa ciljem da unapredi njihove mogućnosti nadmetanja na globalnom nivou.

Nordeus je takođe i jedna od devet kompanija osnivača Inicijative “Digitalna Srbija”, organizacije osnovane sa ciljem podrške razvoju startap ekosistema, kreiranju zakonske regulative koja će pomoći razvoj digitalne ekonomije i unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja u domenu informacionih tehnologija. Nordeus Hub će raditi na daljem razvoju industrije podrškom u stvaranju novih i razvoju postojećih gaming timova i kompanija, kao i edukacijom svih zajednica u okviru gaming ekosistema u Srbiji.