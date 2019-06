Nortal izdao obveznice u iznosu od 50 miliona evra za jačanje ekspanzije i ubrzanje rasta

Multinacionalna kompanija za strateške promene i tehnologiju sa sedištem u Estoniji i razvojnim centrom u Srbiji gde zapošljava preko 60 stručnjaka Nortal zaključila je emisiju obveznica od 50 miliona evra, kako bi podstakla napore kompanije za proširenje i refinansirala postojeće obveznice. Obveznice su izdate sa rokom dospeća od pet godina i kamatnom stopom od 4,75%.

Prema Priitu Alamaeu, osnivaču i izvršnom direktoru Nortala, ovo je najveća emisija obveznica do sada za Nortal, koju su uglavnom upisivali renomirani institucionalni investitori. “Uspeh ove emisije obveznica, aktivna zainteresovanost investitora i kuponska stopa od 4,75% svedoče o dobrom ugledu Nortala među investitorima i snažan su znak samouverenosti i poverenja”, rekao je Alamae.

“Posebno mi je drago što je emisija obveznica tako dobro prihvaćena na jednom od naših najznačajnijih tržišta – Nordijskoj regiji,” kaže Alamae, dodajući da 75% potražnje dolazi prvenstveno od institucionalnih investitora iz Finske, Švedske i Norveške, a 25% od investitora i penzionih fondova iz Litvanije, Estonije i kontinentalne Evrope.

Proteklih godina, Nortal je brzo rastao po pitanju broja zaposlenih i po prihodima, a sve je propraćeno i proširenjem poslovanja na više zemalja. Godine 2018. kompanija je kupila Dev9, konsultantsku kuću za softversko inženjerstvo sa sedištem u Sijetlu, specijalizovanu za modernizaciju cloud platformi, a takođe je investirala i u izgradnju snažnog prisustva na tržištu Nemačke.

“Radujemo se daljem širenju našeg portfolija i ubrzanju rasta u Nemačkoj, nordijskim zemljama i SAD-u”, dodaje Alamae.

Ukupna dobit od obveznica u visini od 50 miliona eura će se iskoristiti za refinansiranje postojećih obveznica i u opšte korporativne svrhe, što će Nortalu omogućiti nastavak ubrzanog rasta kroz taktičke akvizicije na postojećim tržištima. Emisija, sa rokom dospeća od pet godina i kuponskom stopom od 4,75%, plaćaće kamatu na polugodišnjem nivou.

Za izdavanje obveznica, kompanija Pareto Securities je radila kao globalni koordinator i broker, Redgate Capital kao lokalni menadžer, a zastupnik vlasnika obveznica je nordijski Trustee Oy.