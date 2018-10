Nortal kupuje Dev9

Nortal, globalna kompanija za strateške promene i tehnologiju, postigla je konačni sporazum o kupovini Dev9, konsultantske firme za razvoj softvera primenom cloud rešenja, po čemu je poznata u IT industriji. Nortal Grupu čini preko 750 specijalista u 14 kancelarija i 9 zemalja, koji sarađuju sa preko 150 klijenata širom sveta. Ova akvizicija deo je strategije širenja Grupe u Sjedinjenim Državama i unapređuje usluge Nortala ekspertskim znanjem u oblastima big data tehnologija i cloud transformacija.

Nortal je ambiciozna kompanija sa brzim rastom, poznata kao jedan od glavnih inženjera transformacije Estonije u globalnog digitalnog lidera. Vizija kompanije je da stvori efikasno i povezano društvo tako što će pojednostaviti i optimizovati složene procese poslovanja, državne administracije i zdravstvene zaštite.

Kao jedan od glavnih severnoameričkih AWS Advanced i Google Cloud Premier partnera, Dev9 pruža inovacije kroz razvoj softvera koji se zasniva na kontinuiranoj integraciji i isporuci (CI/CD), automatizaciji i cloud tehnologijama. Nortal i Dev9 spojiće svoje menadžment i ekspertske timove u SAD kako bi stvorili novu osnovu za ekspanziju Nortala u Severnoj Americi. Dev9 CEO, Matt Munson, nastaviće da vodi Dev9 tim u sklopu Nortal Grupe.

“Nortal i Dev9 udružuju se zahvaljujući zajedničkim poslovnim i kulturološkim vrednostima. Pre svega, delimo uverenje da se revolucija poslovanja ostvaruje primenom tehnologija koje transformišu način na koji organizacije posluju i odgovaraju na zahteve klijenata.”, kaže Oleg Shvaikovsky, predsednik kompanije Nortal LLC i izvršni potpredsednik u Nortal Grupi. “Ovo spajanje obogatiće našu ponudu u Sjedinjenim Državama, ali i na globalnom planu. Kompanija Dev9 unapređuje postojeće znanje Nortala u primeni data-driven tehnologija i doprinosi našem iskustvu u modernizaciji sistema kroz cloud servise.

Shvaikovsky je takođe dodao da cloud servisi imaju ogroman potencijal i sve veći značaj u različitim domenima, igrajući važnu ulogu u razvoju IoT, virtualne realnosti i veštačke inteligencije.

“SAD je nesumnjivo lider i pokretač inovacija u cloud uslugama, sa globalnim igračima kao što su Google i Amazon. Naš cilj je da u saradnji sa Dev9, znanje i kompetenciju donesemo u Evropu i nordijski region”, zaključio je Shvaikovsky.

“Tokom proteklih 8 godina, Dev9 je sastavio izuzetan tim svetskih stručnjaka i inovatora na polju razvoja softvera i cloud transformacija, koji dugoročno sarađuju s klijentima kako bi odgovorili na njihove najkompleksnije tehnološke zahteve”, kaže Matt Munson, suosnivač i CEO kompanije Dev9. “Uz Nortalovo prisustvo na globalnoj sceni, poslovni domen i industrijsku ekspetrizu, Dev9 timovi sada će pružati usluge korisnicima tokom cele godine svojim dokazanim end-to-end rešenjima”.

Zahvaljujući zajedničkoj saradnji timova u SAD-u i rastućim globalnim timovima u nordijskoj regiji i Evropi, Nortal je u mogućnosti da ponudi klijentima u SAD jedinstven, najviši stepen stručnosti u najrazličitijim poljima, od savremenog razvoja softvera, CI/CD, do potpune cloudtransformacije.