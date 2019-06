Nortal, multinacionalna kompanija sa razvojnim centrom u Srbiji, beleži rast, uvećanje prihoda i operativnog profita u 2018

Multinacionalna kompanija za strateške promene i tehnologiju sa sedištem u Estoniji i razvojnim centrom u Srbiji gde zapošljava preko 60 stručnjaka je uvećala svoj konsolidovani prihod u 2018. za 38% na €66.8 miliona, dok je operativni profit (EBITDA) uvećan za 39% dostižući €7.4 miliona.

Prema Priitu Alamaeu, osnivaču i izvršnom direktoru Nortala, kompanija je postigla jake rezultate na svim domaćim tržištima širom Evrope, Amerike i GCC regiona u 2018., i očekivanje je da će se sličan trend nastaviti i ove godine. “Kako bi dodatno ubrzali rast narednih godina u Nemačkoj, nordijskim zemljama i Americi nedavno smo izdali obveznice u vrednosti od €50 miliona,” dodaje Alamäe.

Među najznačajnijim trenucima u 2018., Alamäe ističe osnivanje podružnice i rad na jakom prisustvu u Nemačkoj, kao i preuzimanje Američke kompanije Dev9 koja se bavi razvojem softvera i rešenja za modernizaciju IT sistema preko „cloud“ tehnologija, što će ubrzati ekspanziju i upotpuniti ponudu Nortala.

“Učinili smo značajna ulaganja prošle godine kako bi proširili naše poslovanje u Nemačkoj i Americi. Naša procena je da će ovi regioni, zajedno sa nordijskim zemljama, postati najveći faktori rasta kompanije u 2019.”, izjavio je Alamäe.

Nakon preuzimanja kompanije Dev9 krajem 2018., Nortal je krenuo sa investicijama u proširenje svoje cloud ponude u Evropi tokom 2019. osnivanjem centara za razvoj „cloud“ tehnologija (Cloud Centres of Excellence – CCoE) u Vilniusu i Helsinkiju. “Zahvaljujući novoosnovanim centrima u mogućnosti smo da približimo „cloud“ ekspertizu na najvišem nivou našim klijentima u Evropi”, dodao je Alamäe.

U 2018. kompanija je takođe značajno porasla i po pitanju broja zaposlenih, i to za više od 35% tokom prošle godine. “Angažovanje najboljih stručnjaka biće i u narednim godinama jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju sve kompanije koje se bave razvojem softvera, pa to važi i za Nortal u zemljama u kojima ima razvojne centre. Ipak, smatramo da je prednost naše kompanije u tome što može ponuditi kako izazove, tako i podršku u razvoju vrhunskih stručnjaka u oblasti IT-a”, izjavio je Alamäe.

Zbog brzog rasta broja zaposlenih tokom prošle godine i procenjenog nastavka rasta u narednim godinama, tokom 2018. značajne investicije su učinjene po pitanju novog poslovnog prostora u Beogradu, Vilniusu, Helsinkiju, Oulu, Stokholmu i Sijetlu.

Među najznačajnijim novim inicijativama koje su startovale u 2018. Alamäe ističe prodor u sektor zdravstva u Finskoj i UAE regiji, projekte digitalne transformacije u Nemačkoj i značajan rast u e-commerce sektoru na nordijskim tržištima i Americi.

U Estoniji, kompanija je započela veliki projekat izgradnje novog sistema za Odbor socijalnog osiguranja, državno telo koje koje je odgovorno za distribuciju više od 20% godišnjeg budžeta zemlje kroz penzije i benefite, kao i za razvoj proaktivnih servisa sledeće generacije za građane.

U 2018., pored ostalih uspešnih implementacija softerskih rešenja, Nortal je realizovao operativno puštanje u rad najvećeg projekta do sada za Poresku upravu Finske. Pored novog procesa za oporezivanje ličnih primanja, sistem sada sadrži i dodatne funkcionalnosti koje utiču na sve poreske obveznike u Finskoj.

U GCC regionu je tokom prošle godine kompanija okončala inicijalne korake na projektima za Ministarstvo finansija i Ministarstvo ljudskih resursa u Omanu, omogućavajući tako prikupljanje poreza na dodatnu vrednost i automatizaciju procesa izdavanja radnih dozvola za inostrane radnike.

U cilju pojednostavljivanja strukture grupe, tokom juna 2019., Nortal će završiti spajanje kompanija Nortal Group AS (NG, 100% vlasnik Nortal AS akcija) i Nortal Group Holding AS (NGH, 100% vlasnik NG akcija).