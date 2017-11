Nova platforma za onlajn trening IT stručnjaka

Kompanija Kaspersky Lab nedavno je sprovela istraživanje kako bi ustanovila stepen obazrivosti kompanija i IT stručnjaka kada je u pitanju sajber bezbednost. Prema rezultatima istraživanja, 46 odsto kompanija nije dovoljno upućeno u bezbednosne pretnje sa kojima se mogu suočiti, pa zbog toga i ne čudi njihova zabrinutost da bi mogli postati žrtve sajber kriminala.

Kako bi pomogla IT stručnjacima i timovima da se izbore sa ovim izazovima, kompanija Kaspersky Lab kreirala je onlajn treninge o sajber bezbednosti, koji imaju za cilj da pomognu pojedincima ili timovima da razviju osnove veštine prepoznavanja pretnji i opasnosti. Veštine koje IT stručnjaci steknu tokom ovih treninga omogućiće kompanijama da unaprede kvalitet i nivo sajber bezbednosti.

Prema rezultatima izveštaja kompanije Kaspersky Lab o IT bezbednosti u korporativnom sektoru, svaka druga kompanija je zabrinuta zbog nedostatka obazrivosti svojih zaposlenih kada je u pitanju sajber bezbednost, što može prouzrokovati ozbiljne bezbednosne incidente. Jedan od faktora koji u velikoj meri utiče na ovu zabrinjavajuću statistiku jeste nedostatak osnovnih veština IT stručnjaka u radu sa osnovnim bezbednosnim alatima.

Na kraju krajeva, oni su prvi kojima se zaposleni žale kada su u pitanju problemi koji bi potencijalno mogli da budu bezbednosne pretnje, bilo da su u pitanju sumnjivi i-mejlovi ili „plavi ekran smrti“. Kako bi pomogla organizacijama da ojačaju svoje IT odbrambene sisteme, kompanija Kaspersky Lab predstavila je svoj prvi onlajn trening specijalno namenjen IT administratorima i drugim zaposlenima u ovom sektoru

„Sajber bezbednost za IT timove“ predstavlja modularni kurs koji ima jedinstven interaktivni program, i omogućuje IT stručnjacima da steknu konkretne veštine koje će im pomoći da prepoznaju potencijalne opasne situacije, kao i da usavrše tehnike prikupljanja neophodnih informacija o sajber incidentima, kako bi mogli da ih pošalju specijalnim timovima na analizu. Ovaj kurs je kreiran prema SCORM 1.2 modelu, integrisan je u korporativne sisteme za učenje (LMS) uz pristup internet pretraživaču, a sadrži četiri tematska modula:

Maliciozni softver

Potencijalno neželjeni programi i fajlovi

Osnove sprovođenja istrage

„Fišing“ i informacije otvorenog koda

Svaki modul se sastoji od određenog teorijskog dela i 4 do 10 praktičnih vežbi. Ovaj novi kurs će pomoći IT stručnjacima i timovim da nauče da koriste bezbednosne alate, a predviđeno je da traje godinu dana, pri čemu bi učesnici na nedeljnom nivou trebalo da provedu 45 do 60 minuta na treningu.

Unapređivanjem stručnog znanja u oblasti informacione bezbednosti, IT stručnjaci će pomoći svojim kompanijama da poboljšaju prvu liniju odbrane, smanje broj sajber incidenata, nauče da prepoznaju indirektne indikatore sajber pretnji, izbore se sa „fišing“ napadima, kao i da detektuju i blokiraju sumnjive aktivnosti unutar korporativne mreže.

Mnogi IT stručnjaci neadekvatno klasifikuju zahteve krajnjih korisnika kada je u pitanju IT bezbednost. Program „IT Bezbednost za IT timove“ je kreiran sa ciljem da promeni to.

„Budući da sajber pretnje postaju sve složenije, i uloga IT stručnjaka i timova postaje znatno važnija. Danas, više nego ikada, IT timovima su neophodne veštine za rad sa bezbednosnim alatima. Zbog toga smo kreirali jednostavan i interesantan onlajn kurs koji će stručnjacima obezbediti konkretno i praktično znanje, ne oduzimajući više od jednog sata njihovog vremena na nedeljnom nivou”, izjavio je Vjačeslav Borilin (Vyacheslav Borilin), menadžer u okviru programa za edukaciju o bezbednosti u kompaniji Kaspersky Lab. „Naš cilj nije samo da obezbedimo IT stručnjacima neophodno znanje i veštine u oblasti IT bezbednosti, već i da im pomognemo da budu efikasniji u borbi protiv sajber pretnji, pri čemu će njihova uloga biti da budu prva linija odbrane unutar kompanije”.