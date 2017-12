Novi LG monitori donose sliku vrhunskog kvaliteta, odlične performanse i izuzetnu prilagodljivost

Kompanija LG Electronics (LG) će na predstojećem CES sajmu u Las Vegasu predstaviti unapređene modele svoje popularne linije monitora sa Nano IPS tehnologijom koja podiže reprodukciju boja na viši nivo. Kao odgovor na potrebe korisnika, LG je dodao podršku za HDR600 sa još dinamičnijim spektrom osvetljenja i naprednim opcijama za povezivanje i punom Thunderbolt™ 3 kompatibilnošću.

Novi LG UHD 4K monitor dijagonale 32 inča (model 32UK950) poseduje naprednu Nano IPS tehnologiju koja podrazumeva primenu čestica veličine nanometra na LED ekran čime se apsorbuje višak svetlosnih talasa. Ova tehnologija značajno poboljšava intenzitet i čistoću boja na ekranu i pruža iskustvo nalik gledanju uživo. Monitor može da prikaže 98% DCI-P3 spektra boja, što je uporedivo sa monitorima koji se koriste za master obradu holivudskih blokbastera. Sa podrškom za HDR 600 i visoko dinamičnim opsegom maksimalnog osvetljenja od 600 kandela (cd/m2), model 32UK950 idealan je za medijske profesionalce koji traže vrhunsku reprodukciju boja.

Model LG 32UK950 poseduje i prvi Thunderbolt ™ 3 doking interfejs koji podržava povezivanje dva 4K monitora. Korišćenjem samo jednog aktivnog Thunderbolt™ 3 kabla, ovaj monitor može da se poveže i na laptop računare – bez adaptera, punjača ili USB kablova. Jedan jedini Thunderbolt™ 3 kabl prenosi 4K sadržaj i zvuk, istovremeno pružajući napajanje baterije laptop računara jačine od 60W, pojednostavljujući svaki radni proces. Sa specifičnim Edge-ArcLine postoljem, zadivljujućim dizajnom i slikom koja bukvalno „izlazi iz okvira“, nema sumnje da je ovaj monitor poseban.

Još jedan od noviteta koji će sigurno privući pažnju posetilaca ovogodišnjeg CES sajma jeste LG UltraWide monitor dijagonale 34 inča (model 34WK95U) koji pruža širok spektar preciznih boja iz svih uglova gledanja u skoro nestvarnoj 5K rezoluciji (5120 x 2160 piksela). Ovo 5K iskustvo namenjeno je svim korisnicima kojima je multitasking svakodnevica, poput montažera, fotografa i programera softvera i aplikacija.

Model 34WK95U takođe podržava Nano IPS tehnologiju, fantastične mogućnosti reprodukcije boja i HDR600. Kao dodatak, ovaj monitor poseduje Thunderbolt™ 3 priključak koji omogućava prenos slike 5K rezolucije na 60Hz pomoću samo jednog kabla. Thunderbolt™ 3 interfejs idealan je za korisnike laptopa koji žele brz video, zvuk i prenos podataka bez potrebe za odvojenim AC adapterom. Sa svojim elegantnim, zadivljujućim profilom, četvorostranim dizajnom ekrana bez ivica i dodatnim predivnim ArcLine postoljem, ovaj LG monitor ima izraženu estetsku komponentu čak i dok je isključen.

„Većina nas provede stotine sati ispred monitora svakog meseca, a ipak je to jedan od proizvoda koji ćemo poslednji zameniti kada nam zatreba veća produktivnost”, izjavio je Chang Ik-hwan, direktor IT biznis sektora u kompaniji LG. „ Najnovijom linijom premijum monitora, želeli smo da pokažemo da je LG apsolutno posvećen pružanju najbolje moguće rezolucije ekrana i najboljem korisničkom iskustvu na bilo kom mestu”.

Još jedan monitor vredan pažnje iz kompanije LG koji će biti predstavljen na CES sajmu je najnoviji QHD gejming monitor (model 34GK950G) koji pruža premijum kvalitet slike sa Nano IPS tehnologijom i G-Sync tehnologijom velike brzine.

Najnoviji LG monitori će biti prikazani na sajmu CES 2018 od 9. do 12. januara na štandu #11100 u Centralnoj sali Kongresnog centra u Las Vegasu (Las Vegas Convention Center).