Novinarka Nedeljnika pobednica Siemens Press Award takmičenja u Srbiji

Siemens Press Award takmičenje za novinare pokrenuto je u Srbiji pre deset godina, a poslednje četiri godine takmičenje se organizuje na regionalnom nivou. Ovogodišnja pobednica na lokalnom nivou u Srbiji je Zorica Marković, nagrađena za tekst “ Kako će se Beograd razvijati u pravcu zelenog grada” koji je objavljen u časopisu Nedeljnik.

Prva faza novinarskog takmičenja u kome su učestvovali predstavnici medija iz dvanaest zemalja centralne i istočne Evrope, uspešno je realizovana i izabrani su najbolji novinarski radovi na temu “Budućnost gradova, industrije i energetike” u svakoj od zemalja učesnica, dok će se druga faza regionalnog finala održati u Beču 04. juna.

“Postoje nagrade koje su važne iz ličnog prestiža, i one koje su posebne jer uzimaju u obzir kako mi svojim načinom života, pisanja ili rada utičemo na budućnost, sopstvenu i budućih generacija.

Hvala Siemens-u i žiriju na nagradi, a pre svega jer posvećuju pažnju temama koje se itekako tiču svakog od nas”, izjavila je Zorica Marković, pobednica ovogodišnjeg takmičenja u Srbiji. “Siemens Press Award takmičenje pokrenuto je u Srbiji pre deset godina i ponosni smo što takmičenje ima kontinuitet, i što nastavlja da živi u regionu. Siemens kao lider na polju inovacija kroz ovo takmičenje ima za cilj da promoviše i afirmiše izvrsnost u pisanju, izveštavanju i istraživačkom pristupu novinara, a pored promovisanja tema koje su bitne za društvo, naša kompanija pruža priliku novinarima da razmene iskustva i ideje sa kolegama iz regiona.

Poželela bih puno sreće našoj predstavnici na finalu u Beču, koja je u tekstu pisala o novim alatima koji gradove i industriju mogu učiniti još uspešnijim“, istakla je Jovana Vukotić, rukovodilac odeljenja komunikacija kompanije Siemens za Adriatic region. Svečana ceremonija dodele nagrada održaće se 04. juna 2019. godine u Siemens City-ju u Beču, kada će biti proglašen najbolji novinarski rad u centralnoj i istočnoj Evropi. Tokom posete Beču, predstavnici medija će biti u prilici i da posete Volkswagen fabriku u Bratislavi